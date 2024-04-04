鄭伊健澳門騷滿場飛握手 預告陳光榮開電影音樂會

【明報專訊】鄭伊健日前與小師妹黃淑蔓在澳門舉行《Together 鄭伊健與你在一起音樂會》，觀眾熱情衝到台前，伊健又唱又跳又握手，還向觀眾拋紀念品，氣氛熱爆。

伊健甫出場獻唱《Beautiful Day》為音樂會揭開序幕，接着與舞蹈員勁歌熱舞唱《極速》及《全城效應》，全場觀眾站起來一齊跳舞，各地歌迷揮動燈牌。伊健唱完揮手打招呼說：「好耐無見，我見到你哋呀！」然後介紹音樂監製陳光榮，「今日不止是『Together音樂會』，更是音樂調查會，他就是陳光榮，我幾乎所有歌都是他寫，仲有好多歌手的歌及電影音樂，例如《古惑仔》、《風雲》及《無間道》」。他問觀眾道：「香港電影好睇，香港的電影音樂都好好，若陳光榮開電影音樂會，你哋會不會睇？」台下觀眾大叫「會」。伊健問點解？觀眾大叫「有你」。伊健笑說：「可能仲有梁朝偉和劉德華呢！」陳光榮拍拍心口感謝觀眾支持。

伊健換新造型演唱《發現》、《同一秒》及《吻感》等情歌，觀眾揮動手燈形變成一片燈海。演唱會尾聲encore時，伊健笑問觀眾：「你哋想聽歌定握手？」觀眾起哄，他唱完《友情歲月》、《甘心替代你》等多首金曲後，笑說：「你哋都係鍾意握手多啲喎！」壓軸唱《自動勝利Let's Fight》時來回舞台滿場飛，跟觀眾握手，演唱會在熱鬧氣氛下結束。

娛樂組

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