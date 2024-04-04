相差28歲演感情戲沒違和感 張兆輝讚內地女星藍盈瑩演技好

【明報專訊】61歲張兆輝一向保養得宜，繼早前拍驚慄電影《空心人》（前名《再生人》）跟32歲王敏奕飾演夫婦後，近日在內地拍攝劇集《夜色正濃》，跟33歲內地女演員藍盈瑩合作，雖然年齡相差28年，但拍攝感情戲沒違和感，張兆輝讚藍盈瑩氣質佳、演技好。

跟張兆輝合演《夜色正濃》還有佟大為、江疏影等，故事改編自右耳原著小說《Sales夫婦》，以酒行業為背景，刻畫成年人職場的人生百態，是寫實激情及貼地的都市情感劇。張兆輝開心接拍該劇，因導演李駿與他甚有淵源，2014年兩人合作劇集《北上廣不相信眼淚》，翌年播出後，口碑及收視雙贏，張兆輝憑劇集在內地人氣急升，今次再度合作，好有默契。談到伙拍年輕女演員，張兆輝覺得有新鮮感，「王敏奕與藍盈瑩同是新一代公認演技好之人，拍攝時同樣充滿火花，一套是無奈的結局，一套是浪漫的結局。藍盈瑩氣質好，成功演繹酒場職業女性的氣場，加上現在很多年輕女子鍾意成熟的大叔，這種配搭有一定觀眾支持」。張兆輝接着投入黃柏高監製的電影《無名火》拍攝，工作排得密麻麻。

與太太拍美食片受歡迎

張兆輝在內地逗留3個月，因太太喜歡嘗試各地不同美食，拍攝期間趁公餘時間，陪太太遊玩及覓食。他化身旅遊達人，拍短片介紹地道美食及風景，獲網民讚好及留言，6條旅遊美食短片已累積逾5000萬點擊，受歡迎程度更引起當地文旅局關注。

娛樂組