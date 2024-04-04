【娛樂場】35歲陳慧敏相隔7年再開個人音樂會

【明報專訊】歌手陳慧敏（慧敏哥）趁昨天35歲生日，宣布將於5月17日及18日在香港藝術中心壽臣劇院舉行兩場個人音樂會，她說：「生日想送一份禮物畀自己，不經不覺，原來已經7年無開個人騷，所以好想好想在今年完成這個心願。」她今次找來樂隊The Hertz任音樂總監，令她感覺不再孤單。

尋找各人心中答案

音樂會名為《「趁我們還有____ 」陳慧敏個人音樂會2024》，慧敏哥解釋名稱的意思，「名稱用了間線，原因是希望透過音樂會跟大家尋找各人心中的答案。疫情這幾年返香港，成日聽到身邊人講失去！大家講的失去，是因為疫情？是因為經過好多生離死別？戰爭？還是因為好多事不同了？心情未平復到？所以我便諗，會不會嘗試換個角度諗，在大家談論失去的同時，其實我哋仲有什麼？所以有了今次音樂會的主題，亦是一條填充題，同大家一齊面對、一齊搵內心答案」。

樂隊The Hertz任總監

慧敏哥表示想好了音樂會主題後，期望透過今次的音樂總監，能令闊別7年的樂迷充滿新鮮感；事有湊巧，她在一個騷上接觸了樂隊The Hertz，當刻就鎖定了找他們合作，她說：「今次The Hertz會成隊band一齊做我的音樂總監，他們本身就是團隊，而我咁多年來都是一個solo歌手，在他們身上會更加感受到團體的力量。今次我哋會有好大的合作，互相擦出不同的火花，特別在音樂方面，點樣去改編我的音樂，一齊行、一齊去搵我哋這個騷的最終面貌，過程是最令我期待，所以都邀請大家來同我哋一齊行、一齊去搵到自己內心的答案。」

出道逾10年 經歷高低起跌

慧敏哥獲好友小肥力撐開騷，在社交網轉發並留言道：「生日快樂，亦都說good show，希望大家多多支持。唔好浪費好嘅歌手，完！」

慧敏哥是來自澳門，入行已超過10年，2010年來港參加無綫舉辦的選季節目《超級巨聲2》晉身10強，2013年在港推出首支單曲《排隊》出道，活躍於港澳樂壇，推出過多首受歡迎作品，包括《小人物》、《始終》、《自拍》 、《城市人》等。

慧敏哥除了唱歌，還參演電影，包括《燈塔下的戀人》、《熱唱吧》、《十月初五的月光》、《29+1》等。過去10年經歷過高低起跌，加上疫情，令她學懂坦然面對事情，希望透過音樂表達自己的想法。