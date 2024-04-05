直播帶貨唔易做 細細粒不小心違規要寫悔過書

【明報專訊】陳嘉佳（細細粒）、梁競徽擔任麥美恩主持的清談節目《Mayanne小喇叭》嘉賓，分享內地及香港直播帶貨趣事及辛酸事。細細粒近年在內地做直播帶貨，做得有聲有色，回憶初入行時外界反應冷淡，連續3個月每場只有60多名支持者，更曾遇上不少「損手」事件，「最常見例子是『今日我畀你充值電話費，充100蚊只收你95蚊』，我要貼，為令我個成交額可以到數。我試過60幾蚊的朱古力，每盒只賺兩元，錢真是一毫子、一毫子賺回來」。

惡劣環境直播嘔足8小時

細細粒透露曾經歷過萬隻蚊在面前飛來飛去，又試過在陽澄湖看到幾千隻珍寶蟲。她坦言為了生意額，平均每年吃至少400隻大閘蟹，食到有陰影，也曾在極惡劣環境下做直播，結果嘔了8小時，「個棚裏面45度，因農村供電不夠，連風扇都無得吹，我在裏面嘔咗8個鐘！」梁競徽稱曾為促銷提子，在高溫下又唱又跳，熱到內褲也濕透。做直播主持一不留神「犯規」會被罰停播，細細粒試過因無心之失要寫悔過書，「人生第一次寫悔過書，那次開直播，無啦啦話我帳戶被封28日」。她與同事查探後發現，原來直播時不小心展現違規圖片。她除了寫悔過書，還經歷半年「洗底期」，流量才回復正常。她表示除了圖片，「通便」、「排毒」及「美白」等全屬內地禁忌用詞。

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