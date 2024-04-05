【娛樂場】張天穎新歌父親彈琵琶 MV拍足17小時

【明報專訊】張天穎（Jaime）是女子組合Beanies成員，她們亦會單獨出歌，《低調》是Jaime新作，曲詞皆由她創作，今次有最大的應援，就是爸爸為她粉墨登場參與錄音與MV拍攝。《低調》以電子曲風糅合中國風元素，前奏節錄《彝族舞曲》，由琵琶彈奏出充滿少數民族的氣息，再穿梭到現代型格的電子舞曲。歌曲主題就是「低調」，這是張爸爸一向給女兒的忠告「低調做人，高調做事」，她就寫成歌詞。

爸爸教誨寫成歌

過往有關注Jaime社交網的粉絲偶然會見她的家人亮相，父女檔曾合作，Jaime彈結他、爸爸彈琵琶，唱AGA的《小問題》，還有Blackpink的《How You Like That》，更是全家總動員，父女合奏外，媽媽與弟弟也有參與拍攝。過往《小問題》與《How You Like That》是Jaime與爸爸的飲歌，現在有《低調》，是真正屬於父女的經典歌。

成畢生難忘project

Jaime邀爸爸為《低調》彈奏琵琶，她解釋歌曲的構思是來自爸爸經常教她做人要「低調」，有感而發，將學習「低調做人，高調做事」這個哲學寫成一首歌，她說：「其實前後都搞咗兩年，爸爸好鍾意彈琵琶，我覺得佢彈得好叻，所以我就請佢合作，佢最初都會問『得唔得㗎？會唔會好難？』，我就同佢講，新歌前奏節錄咗《彝族舞曲》少少嘅片段，係爸爸識彈嘅，佢知道後就放心好多，接受咗我嘅邀請！」

《低調》MV，是Jaime入行兩年來最大製作，身為獨立歌手，自己投資拍攝，完全是因為想同爸爸有個共同難忘的回憶做紀念，「我覺得同爸爸好難得有個咁嘅合作，加上爸爸成日同我講，要做就做到最好，所以今次我就曬冷，基本上我將掙到嘅錢，都放咗喺呢首歌嘅製作同拍MV上面，畫面同音樂都豐富咗好多，成為咗我同爸爸畢生難忘嘅project！」

花半年時間練舞

《低調》由T-Ma擔任監製，Jaime與PurpleNacho一同編曲，再由Jaime包辦作曲及填詞，Jaime笑說：「我發覺如果由自己做晒曲、詞、編、監嘅話，真係慳番好多錢，但係𠵱家有T-Ma幫我做監製，PurpleNacho同我一齊編曲，讓我學到好多嘢，令到首歌更立體，使多啲錢都係值得嘅。」Jaime花了半年時間練舞，配合《低調》的電子舞曲，希望令樂迷耳目一新！拍攝MV當日，先在南生圍取景拍Jaime與舞蹈員跳舞部分，之後在灣仔租了火鍋店拍通宵，拍足17小時。MV找來波仔Boris操刀，Jaime爸爸參與拍攝，媽咪雖沒上鏡，但陪父女捱通宵。Jaime承認男友ANSONBEAN（陳毅燊）有到現場探班。兩人公開戀情放閃，是否有違爸爸教訓？Jaime解釋爸爸教她低調，主要是提醒做人要謙虛，世界很大，定有人比自己強，但有機會就要把握。