黃子佼買未成年不雅片罰款寫悔過書 孟耿如代夫認錯 堅持不離不棄

【明報專訊】台灣藝人黃子佼去年被爆涉性騷擾及騙女生影裸照，檢警搜查其寓所時發現他的個人硬碟中收藏百部從偷拍網站購買的不雅影片，其中7段的女主角是未成年少女。他最後獲緩起訴處分，罰款120萬新台幣（約29.2萬港元）及撰寫至少1200字悔過書。

黃子佼前晚在社交網發文公開道歉，強調已反省數月，承諾絕不再犯。黃子佼這次事件引來外界抨擊，其妻孟耿如亦受波及，宣布取消昨今的公開活動，有不少網民在孟耿如社交網留言痛罵黃子佼，以及勸她離婚。孟耿如昨日在社交網發文，代丈夫向受影響的人道歉，強調這段婚姻是她的選擇，「身為他的妻子和小孩的媽媽，這段婚姻是我的選擇，也是我要負起的責任，我會承擔自己所有的選擇，盡全力陪伴和付出」。

稱黃無了解販售者影片來源

孟耿如提到黃子佼的未成年性議題事件，他做錯了該罰、該承擔、該面對等完全不置可否，判決的結果完全尊重司法給的懲處，「很多事情我是同時間跟大家一起得知很多細節，相關的審判和聲明是交由律師事務所去做回覆。非常抱歉起初黃先生未了解販售者影片的取得來源，忽略了網站背後細思極恐的犯罪問題，無論如何，影片下載及購買的行為，促使了非法網站的猖獗及造成更多女性的傷害；這部分真的錯了！真的錯了！真的錯了！該受的懲處必須面對、承擔」。

孟耿如表示丈夫觸法也無法寬待，她這段時間陪伴，看到丈夫所受到懲處，每日的懺悔、愧對和抱歉。他們想為社會做多一些，投入公益幫助更多人，又謝謝相信黃子佼真的悔過的人，再次跟受到影響的人道歉。

娛樂組