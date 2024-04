【明報專訊】韓國女團Twice成員志效上月底被踢爆與演出Netflix競技真人騷《體能之巔:百人大挑戰》的奧運金牌選手尹誠拍拖,雙方未有否認戀情。相隔不足兩周,據韓媒《SWAY》報道,志效的24歲隊友彩瑛,與年長她10歲的唱作男歌手Zion.T亦正在蜜運。

據報彩瑛與Zion.T透過相熟朋友介紹認識,並發展為戀人,已拍拖半年。彩瑛被指無懼戀情曝光,經常與男友在漢南洞與延禧洞約會。報道又指,Zion.T完全符合彩瑛理想對象條件,喜歡男方個性自由、具音樂才華及身形瘦小。

Zion.T曾主唱人氣韓劇《愛上Pinocchio》歌曲《Kiss Me》及《The King:永遠的君主》的《I Just Want To Stay With You》,因此為人所熟悉。2021年,Zion.T更伙拍日本唱作人星野源為荷李活片《尚氣與十環傳奇》創作歌曲《Nomad》。戀情曝光後,彩瑛與Zion.T大方認愛,表示帶着好感正在交往,並且互相支持。