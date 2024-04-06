基斯頓比爾「科學怪人」造型曝光

【明報專訊】愛瑪史東（Emma Stone）憑《可憐的東西》女版科學怪人角色，上月再次在奧斯卡封后，《聲聲相識》瑪姬基倫荷（Maggie Gyllenhaal）演而優則導，繼《失去的女兒》後，再次拍攝新片《The Bride》，重拍1930年代《科學怪人的新婦》（The Bride of Frankenstein），早前已經開鏡，預計明年10月公映。瑪姬昨日在社交平台公開3張相關照片，包括片中扮演科學怪人的《騙海豪情》基斯頓比爾（Christian Bale）及飾演新娘的《指引兩顆心》謝茜畢利（Jessie Buckley）造型照。只見基斯頓的額頭、臉上及胸前全是疤痕，胸口則有Hope字樣的刺青。謝茜則頭髮及眉毛染成金色，臉頰和嘴唇帶墨。

據報道《The Bride》原本由影視串流平台Netflix投資及發行，現改由華納負責，將安排在戲院上映。除了基斯頓比爾和謝茜畢利，《泳不放棄》安納貝寧（Annette Bening）、《法拉利》彭妮露古絲（Penelope Cruz），以及瑪姬基倫荷丈夫兼《少女失樂園》彼得沙士格（Peter Sarsgaard），亦會參與演出。

《律政可人兒》翻拍劇集

另一方面，繼《史密夫決戰史密妻》、《心計》、《情約一天》、《瘋狂紳士幫》等電影拍成迷你劇後，《小謊言》麗絲韋達絲潘（Reese Witherspoon）主演的《律政可人兒》（Legally Blonde）亦將拍成劇集，預計在影視串流平台Prime Video上架。麗絲2001年主演的《律》片，由於叫好叫座，兩年後再拍續集。片中她扮演熱愛時裝的Elle，為了贏得男友歡心，考入哈佛大學法律學院，其間發現自己這方面有過人天賦。