【開箱】《政權》元首外強中乾 琦溫絲莉有機三度問鼎視后

【明報專訊】48歲奧斯卡影后琦溫絲莉（Kate Winslet），在影壇成名早，但甚少拍劇，2011年主演《慾海情魔》（Mildred Pierce）和3年前播出的《東城夢魘》（Mare of Easttown），先後包辦金球及艾美兩獎的最佳女主角，命中率甚高；她主演的另一新劇《政權》（The Regime），上月3日在串流平台HBO Go首播，爛番茄網站今次評價麻麻，綜合64篇評論文章只有59%，不過對琦溫絲莉的演技毋庸置疑，甚至認為她有機會第三度角逐視后。

《傳媒家族繼承人》編劇新作

《政權》講述虛構的中歐小國，政府高層一年內面對政權搖搖欲墜，並試圖團結一心。此劇台前幕後陣容不弱，除了琦溫絲莉扮演元首Elena之外，曾與她在《凡爾賽宮的小風波》合作過的《瘋戀佳人》比利時男星馬提亞斯桑納斯（Matthias Schoenaerts），飾演軍人變隨扈的Herbert，奉召入宮處理元首私人事務。《瑪麗皇后》男星紀堯姆高利安（Guillaume Gallienne）和《飛鳥俠》安哲雅麗絲布洛（Andrea Riseborough），則分別扮演Elena的丈夫Nicholas及管家Agnes。《摘星奇緣》曉格蘭特（Hugh Grant）客串演7年前遭驅逐的前元首，其實被囚禁於王宮底層的監獄。幕後方面，《政權》由《傳媒家族繼承人》及《五腥級盛宴》韋齊斯（Will Tracy）創作及編劇，《國王的伸冤》史提芬費雅斯（Stephen Frears）和《王冠》謝茜嘉賀斯（Jessica Hobbs）各執導其中3集。

此劇走黑色幽默路線，首兩集已見宮中荒謬；有評論指韋齊斯企圖把《政權》變成政治版《傳媒家族繼承人》，兩者相距甚遠，後者在商戰表皮下既有親情、愛情，還有種種人情世故。《傳》劇真正靈魂人物是謝斯岩士唐（Jesse Armstrong），他曾表示編喜劇的功夫師承《副總統Selina》阿曼多伊安努奇（Armando Iannucci），後者自編自導的政治喜劇《弊傢伙！史太林死咗》，反而更貼近《政權》，一群庸官治理國家，在Elena身邊亦只有唯命是從的官員。

劇中Elena打扮一絲不苟在宮中錄影講話，看似十分強悍，鏡頭一轉卻是怕死怕病得要命，既神經質又軟弱。她擔心王宮發霉，於是下令上上下下做好除菌大戰，新入宮的Herbert更要走前她幾步測試周遭的濕度是否違反標準，不然她就要躲在透明罩下吸氧，由傭人抬她到處走，感覺就像一名昏君。Herbert難以控制情緒，有自殘習慣，卻跟Elena互相吸引，甚至一度聽他擺佈。

從未遇過如此討人厭角色

琦溫絲莉曾在訪問中表示，從未遇過像《政權》Elena般難以想像又討人厭的角色，至於應該怎麽演繹，有過很多討論，琦溫絲莉稱不想把她變成只會大吵大鬧的角色，「這對我來說毫無新意，必須另外想方法讓觀衆覺得她可怕及難相處」。不知道編劇韋齊斯可有從現實中的政客找到創作靈感，然後集中在Elena這角色身上？她有潔癖，與人隔絕，因此顯得更多疑，而且活在亡父的陰影下，當中可看到普京和馬林勒龐的眉梢眼角與身影？另外，此劇透過到訪的美國參議員兼外交事務委員Judith一角，對美國外交政策冷嘲熱諷；Judith此行只為確保Elena國家境內的鈷礦符合美國利益，暗諷美國當很多小國如附庸，不管對方是否認同民主價值，大國着眼的只有利益。