北美巡唱勤綵排 MIRROR跳唱新英文歌

【明報專訊】《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》北美站昨日在香港時間早上開鑼，MIRROR首度在巡唱舞台演繹最新英文單曲《Day 0》，12子十分重視，日前抵達三藩市後，調整時差便前往可容納19200人的Oakland Arena綵排。

《Day 0》除請來NBA球星李拿特（Damian Lillard）合作外，還找來美籍華裔知名街舞團Kinjaz的Jawn Ha編舞。Jawn過去曾為Wiz Khalifa《Black and Yellow》和The Game & Skrillex《El Chapo》等Hip Hop界歌手的音樂作品排舞。他編排的舞蹈難度極高，對於MIRROR來說，今次演繹《Day 0》是全新體驗與考驗。

隊長楊樂文（Lokman）表示：「今次舞蹈同平時好唔同，啲steps好密，跳開舞都覺得有啲難，要時間去記。」唱家班柳應廷（Jer）可有被難到？Jer笑言：「平時都會大嗌，今次嗌得密啲咁囉。」為呈現最佳狀態，MIRROR綵排時特別花較多時間排練《Day 0》，特別走位，因與拍攝MV時廠景大細有別，眾人要重新適應，12子默契十足，很快便掌握到，排練順利。

娛樂組

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