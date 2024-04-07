「宿敵」同場前後腳表演 重申無不和 江海迦稱結婚會請李幸倪飲

【明報專訊】康樂及文化事務署主辦「香港流行文化節 2024」昨日起一連兩天在維園舉行開幕節目「天空草地」音樂會，演出歌手包括李幸倪（Gin Lee）、江海迦（AGA）、張進翹、獨立創作女新人Anna HisbbuR、日本音樂巨匠坂本龍一女兒坂本美雨（Miu）等。Gin Lee與曾傳不和的舊同門「宿敵」AGA同場，前後腳表演，兩人重申沒有不和。提到舊公司環球唱片上月無預警向宣傳部「開刀」，裁8名員工，Gin Lee透露有跟舊同事聯絡，希望大家有更好發展。AGA則避談公司裁員對工作有否影響。

記者：柯美

「天空草地」音樂會獲不少歌迷在雷暴警告下冒雨到場支持，Gin Lee獻唱多首歌曲，包括張國榮與梅艷芳的經典電影歌曲。對於歌迷冒雨支持，她表示擔心粉絲和觀眾安全，幸好她唱歌時天公作美，沒有下雨。

AGA一直有問候Gin Lee

提到前公司環球唱片人事變動，Gin Lee稱有跟舊公司同事聯絡，希望大家有好發展及更好前途。至於與傳不和的AGA同場，她表示未見到對方，見到會打招呼，否認不和。

AGA亦否認與Gin Lee在環球時有不和，「一直有問候對方，從冇不和，結婚會請她飲，但今年未有結婚打算」。談到婚期一拖再拖，她認為真金不怕熊爐火。對於所屬環球唱片人事變動，有否影響她出歌？AGA避談，稱自己現在處於幕後狀態，寫歌中，然後轉話題自爆最近領養了一隻狗，「狗仔5個月大，第一次領養，每次出門口工作都不捨得。（將來有BB豈非足不出戶？）未發生的事情不回應」。

坂本美雨憶首家庭旅行地點是香港

同場的坂本美雨在台上表示很開心參與今次演出，透露首次家庭旅行地點便是香港，香港對她來說有特別意義。AGA很高興在後台和坂本美雨認識。Anna HisbbuR則表示做獨立音樂人很吃力，看到那麼多觀眾欣賞自己演出，非常心滿意足，希望日後走得更遠，有更多人認識她的音樂。

AGA感謝未婚夫過去所有戀情

此外，AGA近日接受商台節目訪問，談到未婚夫鄭子邦，「我們性格很不同，我很需要一個可以在身邊扶持我的人，他支持我做自己相信的事。經歷過那麼多高低，很開心他可以看到我的兩場紅館騷」。 她承認若不是戀情被揭，不會公開。她與鄭子邦只訂婚，仍未註冊，他日結婚會公布消息。

鄭子邦曾與姚子羚拍拖，又與文詠珊、湯洛雯和蔡卓妍等傳緋聞，AGA稱不介意，「很感恩我們之間的過去，成就一個合適的時間令我們一起。兩人能一起，是因大家的價值觀相近。沒有過去，就沒有這個價值觀，我很感恩他所有的過去」。她直認跟未婚夫說不定會突然騰出時間註冊結婚，「我今年工作已排滿，訂婚時，他知道我仍有很多事想做，叫我覺得適合才跟他說。我們很直接，覺得是時候做，就會對大家說」。