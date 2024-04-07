解開不和傳聞真相 鄭裕玲澄清無怒摑劉嘉玲

【明報專訊】劉嘉玲主持內地綜藝節目《嘉人自友約》，新一集請來鄭裕玲（Do姐）任嘉賓。Do姐1991年憑《表姐，你好嘢﹗》擊敗當年大熱門《阿飛正傳》的劉嘉玲，首奪金像獎影后，節目中嘉玲重提此事，承認當年輸給Do姐勁失落感，因為當年女主角候選人，只有嘉玲出席頒獎禮，令她增添信心。

真心睇好嘉玲封影后

Do姐解釋當年有工作在身沒有出席，加上她看好嘉玲獲獎，「覺得自己沒有希望，反正那天我要拍戲，就不去了，我是真的真心百分之百認為一定是嘉玲的」。嘉玲表示雖曾感失落，但也輸得心服口服，讚《表姐，你好嘢﹗》好好看。

嘉玲與Do姐合演無綫劇《流氓大亨》，當年二人不和傳聞甚囂塵上，有指拍劇時嘉玲遲到，令出名準時的Do姐不滿。還有傳當時對戲，嘉玲沒有記熟台詞，Do姐忍無可忍下，怒摑嘉玲一巴掌，多個傳聞令外界誤以為兩人有過節。Do姐稱傳聞說得很誇張，「話我發你脾氣，有一些報道說我打你，現在真的謝謝你，我們可以澄清一下」。

Do姐還原真相，「我跟嘉玲拍過一部電視劇《流氓大亨》，有一天我們全體演員都在，我看全體到了，還有一個劉嘉玲還沒有到，我的語氣是（溫柔語氣）：『你幾點鐘通告？』可能有人聽說了，就把事情放到很大」。

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