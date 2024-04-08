詹瑞文單人喜劇一人演七角玩即興 江若琳蕭唯展被抽中上台互動

【明報專訊】詹瑞文闊別舞台8年，一共6場的單拖喜劇《即興之王》前晚在新蒲崗胡李名靜體育館開鑼，獲陳煒、姚子羚、楊明、莊思明、泰臣、關寶慧、陳楨怡，以及何超儀與老公陳子聰，江若琳及老公蕭唯展（Oscar）現身支持。《即興之王》有多個環節即興與觀眾互動，江若琳、Oscar、陳煒及廿四味成員phat（阿肥）先後被詹瑞文抽中上台互動，台下觀眾睇得非常開心。

記者：柯美

《即興之王》分上下兩幕，詹瑞文（詹sir）每幕都化身不同人物，共7個角色，包括「Lucking哥」，是啤牌王國主人， 教如何玩人生啤牌。「Cheap GDD」，是低成本機械人，看似好cheap，但其實最純粹。「關義工」，人人以為精神病 ，其實有背後故事。「Moment 姐」，一面教如何活好每個moment，但背後每個moment都過得不容易。「Lucky」，一隻11歲老狗，只想找個好歸宿安享晚年。「巨星Jack」，完美演繹一腳踢，將香港人打不死精神發揮到極致。「Joker」，終極謝幕，應如何演好人生這一齣戲。詹sir將這些人物的「即興精神」發揮到舞台上，被詮釋成不同意義，如「即興是提醒自己要快樂」、「即興是突破盲腸」、「即興是拒絕墨守成規」、「即興是勇氣」等，最後道出「即興」的真正含義是活在當下，需要啟動「即興」的方法是找回童真，向艱難生活重奪行使快樂的權利。

姚子羚心郁郁想演舞台劇

姚子羚表示早前亮相詹sir的網上節目，大家有傾過合作演舞台劇；她從未演過舞台劇，時間許可都想嘗試。提到演出舞台劇由排練到演出最少3個月時間，會損失搵銀機會？她說：「舞台劇是另一樣嘢，唔會考慮錢，詹sir做舞台劇不止做一個地方。我睇過黃智雯、胡定欣做舞台劇，自己從未做過，都想試吓，希望到時公司會放期。」她透露「胡說八道」的姐妹繼美國登台後，現正計劃去亞洲區登台，因之前難度齊6個人的檔期，希望今次能齊人。

陳煒內地拍旅遊節目驚食肥

陳煒和老公拍拖睇騷，透露稍後會到中山和虎門拍攝旅遊節目，逗留10天，介紹好玩景點和飲食好去處，「我都驚食肥，所以在鏡頭前會暢飲暢食，放飯時就不再吃東西」。對於近日有傳網劇《反黑2》因資金問題停拍，有份演出的陳煒表示不清楚，指早前在某場合上遇見陳欣健，對方表示兩三星期後開工，但正確日期未知，她5月拍無綫新劇。

《反黑2》團隊指短期內復工

昨日《反黑2》團隊就停拍發聲明，解釋因海外資金匯款手續繁瑣及將於短期內復工，聲明內容如下：「就劇集因資金問題而暫時停拍的情况，我們鄭重向所有受影響的演員及工作人員致以真誠的歉意。但我們強調本劇的拍攝計劃不會因此終止。《反黑2》的其中一個主要投資者屬海外基金。跨國匯款手續繁瑣，資金的到位時間受到拖延，拍攝期因而受影響。現匯款已順利逐步通過，並於短期內到位，拍攝亦將於短期內恢復進行。」

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