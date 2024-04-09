黃子佼再被指控性侵17歲少女 賈永婕發聯署促重刑遏犯罪

【明報專訊】台灣藝人黃子佼去年涉嫌性騷擾及騙女生影裸照，檢警搜查其寓所時，發現他的個人硬碟收藏百部從偷拍網站購買的不雅影片，其中7段的女主角是未成年少女。他近日獲緩起訴處分，罰款120萬新台幣（約29.2萬港元）及撰寫至少1200字悔過書。黃子佼事後在社交網發文公開道歉，強調已反省數月，承諾絕不再犯；其妻孟耿如亦受波及，代夫認錯，堅持不離不棄，夫妻齊受外界抨擊。

黃舊愛小S署名促修法

近日黃子佼又被爆性侵一名17歲K小姐，K小姐目前已針對當年未成年遭黃子佼性侵一事報警，未來將由司法裁決，風波愈演愈烈。據台灣傳媒報道，台灣女星賈永婕發起聯署，向立法院提出5項訴求，促建立更安全的兒童少年保護網，立法委員正視、修法加重兒少虐待、性侵害與性剝削刑罰，遏止犯罪。藝人陶晶瑩（陶子）、隋棠、黃子佼舊愛徐熙娣（小S）、婁峻碩、林柏宏和藍心湄等先後署名。

遭大學除名傑出校友

畢業於世新五專廣播電視科系的黃子佼受連串事件影響，原本是世新大學第5屆傑出校友，但在官網公告的「歷屆傑出校友名單」上已無黃子佼，校方證實此事。世新大學校方聲明表示，為表彰海內外校友之傑出表現、提升校譽、促進校友與母校之密切互動，訂有「世新大學傑出校友選拔辦法」，如得獎校友有嚴重失格事情而影響校譽者，將經評議委員會決議通過除名。

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