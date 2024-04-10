精心挑選金像戰衣 廖子妤驚行紅地氈甩裙變「三級女星」

【明報專訊】廖子妤、栢天男在《毒舌大狀》扮演夫妻，兩人昨日以CP組合出席品牌時裝發布會，分享扮靚心得。廖子妤笑稱對衣著講究，會跟據五行理論揀選有助運勢的顏色配襯。

周日（14日）舉行第42屆香港電影金像獎頒獎典禮，廖子妤角逐最佳女配角，正揀選戰衣及勤做運動操弗身形，她說：「現在挑選了幾件戰衣，其中一件符合我的五行條件，希望旺一旺自己，但件衫非常重，釘了很多金屬片，因本身很瘦，擔心行紅地氈時條裙會滑下來，到時甩裙變了頭條人物，我不可以做『三級女星』，壓力很大，所以仍未揀定服裝。」

不介意小野與吳啟洋親嘴

會否趁大型場合騷性感？廖子妤笑說：「我無乜肉地，好露骨，而且搵靚衫不容易，現在全城都在搶衫著呀！」提到其男友盧鎮業（小野）角逐金像影帝，同樣要準備戰衣？廖子妤稱不需為男友代勞，指對方已長大成熟，交給他揀選喜歡的服飾，「很多人問我，到時會否一起行紅地氈。不好了，平時經常見，反而希望在大日子可以跟團隊及王丹妮、黃子華一起行紅地氈」。談到小野在劇集《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》跟吳啟洋（Phoebus）的親嘴戲，廖子妤大方不介意，更笑說：「我和小野分別跟劇中扮演兄弟的傅孟柏和Phoebus親嘴，我們贏晒，yeah！」栢天男提議廖子妤要男友清潔完嘴巴才親熱，又稱跟廖子妤拍戲演夫妻，完全沒有對話，希望下次合作多點交流，「我站在她身旁，一定說她演技超班，撐她攞獎，不想她嬲我」。

栢天男法國拍戲無艷遇

栢天男早前到法國拍戲，問可有艷遇？他笑指戲中有異性對手，但戲外沒時間認識異性，「我不懂法文，根本溝通不到，法國人眼角很高」。

記者：鍾一虹