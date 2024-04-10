星級好友受訪論往事 羅拔唐尼樂意再演《鐵甲奇俠》

【明報專訊】《鐵甲奇俠》羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）上月在奧斯卡頒獎禮憑《奧本海默》首度贏得最佳男配角，再闖事業高峰；他監製兼主演新劇《同情者》（The Sympathizer），本月14日在有線HBO首播，早前接受《Esquire》雜誌訪問，雖然角色「鐵甲奇俠」於2019年《復仇者聯盟4：終局之戰》已終結，但他表示很樂意再演這Marvel電影。

Marvel電影公司總裁奇雲費格（Kevin Feige）去年12月接受雜誌《Vanity Fair》訪問提到，「鐵甲奇俠」這角色不會復活，因為不想破壞《復仇者聯盟4：終局之戰》的完美安排。不過羅拔唐尼在《Esquire》雜誌的訪問中承認，會很樂意再拍Marvel電影宇宙（MCU）的作品，「已經成為我DNA不可缺少的一部分，那角色選擇了我」。他又表示不要跟奇雲費格打賭，因為對方永遠都會贏。據美媒Variety分析，去年上映的《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》、《Marvel隊長2》等MCU電影票房麻麻，羅拔唐尼主演的《鐵甲奇俠》卻向來有叫座力，如今鬆口講明有意回歸，也許會改變Marvel的拍攝計劃。

桂莉芙：他愛即興爆肚

《Esquire》還訪問了曾與羅拔唐尼合作的桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）、茱迪科士打（Jodie Foster）及米路吉遜（Mel Gibson）。桂莉芙在《鐵甲奇俠》系列扮演Pepper Potts，跟羅拔最多對手戲，笑言拍攝期間根本不用背對白，因為羅拔總愛即興創作，「每早我都會與羅拔到（導演）莊法維奧（Jon Favreau）的休息車，羅拔總是說不要念這些對白，然後丟掉劇本，不管在休息車或正式埋位他都會爆肚」。她形容羅拔就是要感覺新鮮，而且很多金句都是演出前10分鐘才寫好。去年桂莉芙在自己的社交平台回答粉絲提問，曾表示她應該不會再拍Marvel電影，「鐵甲奇俠都沒有了，又何需Pepper Potts？」

茱迪科士打：他是欠自律的天才

金像影后茱迪科士打1995年執導電影《冤家一族》，羅拔唐尼有份演出，後者翌年開始因吸毒等問題反複被捕並進出監獄。茱迪表示當時十分擔心他，記得拍攝期間曾拉他到一旁表示其憂慮，稱感激他為電影的付出，但真的很害怕下一步會發生什麽。茱迪指羅拔唐尼是天才，其創造力她窮一生也沒有，可惜他當時完全不自律，「我有信念，人若肯改變會做到的，他真的做到了」。

羅拔唐尼拍攝《冤家一族》翌年因藏毒被捕，判緩刑3年，其後逃避法庭頒令驗毒，被判入獄近4個月；1999年再次逃避驗毒，加重刑罰判入獄3年，服刑15個月獲釋，4個月後再因藏毒被捕。即使演技受讚賞，此時的羅拔唐尼已成為荷李活不受歡迎人物，也不被信任。《奧本海默》金像導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）早前受訪，承認當年羅拔唐尼為《蝙蝠俠: 俠影之謎》試鏡，有點害怕見對方，稱聽過很多有關他的瘋狂故事，而且只是數年前發生。後來Marvel電影時任總裁大衛梅素爾（David Maisel）首選羅拔唐尼演《鐵甲奇俠》，也被董事局認為是瘋狂之舉，「他們覺得我瘋了，把公司的前途押注在一名毒蟲身上；但我讓他們了解到他多適合此角，有信心他已戒毒，也遠離毒品」。

米路吉遜：他大膽、慷慨又善良

羅拔唐尼成為《Esquire》封面人物，曾與他合演《轟天神鷹》的米路吉遜亦有受訪，稱讚對方大膽、慷慨又善良。米路吉遜曾是荷李活金童，但2006年的反猶太言論，幾乎被完全封殺，事業至今無復當年盛世，「我曾經在荷李活隱形，但他站起來為我說話，那是大膽、慷慨又善良的舉動，我很愛他這一點」。米路說的是2011年美國電影資料館頒獎禮，羅拔唐尼贏得年度獎項，致謝時自言是猶太人，但希望大家可以原諒其朋友（米路吉遜）的罪過，「對他既往不咎，就像對我一樣」，當時羅拔唐尼還表示除非自認從無過失，否則都應給米路第二次機會。

羅拔唐尼新劇分飾多角

羅拔唐尼曾經憑《甜心俏佳人》贏得金球獎最佳男配角，又獲電視艾美獎提名，來年大有機會再角逐電視獎項，因其監製及主演新劇《同情者》（The Sympathizer）將於本月14日在HBO首播。該劇改編自美籍越南裔作家阮越清的普立茲得獎小說，由《分手的決心》韓國導演朴贊郁監製及執導，劇中羅拔一人分飾國會議員、美國特工及荷李活電影導演等角色；講述法越混血間諜在美國和越南兩地之間發生的連串驚險故事。