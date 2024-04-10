「征服者康」祖拿芬打前女友 判52周心理輔導

【明報專訊】在Marvel電影宇宙（MCU）第5階段扮演大反派「征服者康」的祖拿芬美佐斯（Jonathan Majors），去年3月襲擊當時女友姬絲渣巴里（Grace Jabbari）後被捕，同年12月裁定被控的4罪中兩項罪成，原定今年2月宣判，其後延至本月8日。面臨最高刑罰監禁1年的祖拿芬，最終毋須入獄，但要接受52周的家暴心理輔導課程及治療，如需工作未能親身到場，可申請網上諮詢和治療；法官提醒若違反任何規定，祖拿芬將面臨最高監禁364天的刑罰。

美媒Variety引述當地法律界人士指，祖拿芬美佐斯的刑罰稍微高於預期，稱他屬初犯，可能是一星期心理輔導課程及數天社會服務令。據報姬絲渣巴里前日亦在親友陪同下聽審，並在庭上陳詞指祖拿芬毫無悔意，「他會再傷害另一名女性，因其相信自己凌駕法律之上」。34歲祖拿芬美佐斯本是荷李活上位男星，曾演出HBO劇集《戀偽鎮驚逃》；去年上映的《洛奇系列：王者之後3》、《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》、Disney+劇集《洛基2》，他均有份主演。自從被捕後，其經理人公司先割席；他主演另一新片《Magazine Dreams》，去年10月宣布擱置。他被判罪成後，Marvel電影亦即時解僱祖拿芬。