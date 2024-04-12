伙5G麥花臣熱身 P1X3L宣布下月九展開騷

【明報專訊】男團P1X3L與限定女團5G（葛綽瑤、何洛瑤、楊安妮、許寶恆及鍾卓穎）前晚於麥花臣場館舉行《P1X3L 5G On Stage!演唱會》，P1X3L玩遊戲搞氣氛，成員吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）負責擺甫士，讓蒙着眼的黎展峯與男粉絲觸摸身體，引得粉絲尖叫。黎展峯獲贈P1X3L首個演唱會門票，即時向好友George獻吻，並問道：「幾時開騷？」P1X3L隨即宣布5月31日於九展舉行演唱會。

未受環球唱片裁員影響

P1X3L表示今次演出是好好的熱身機會，了解舞台發生什麼事，迎接5月首個演唱會，心情期待及緊張。成員葉振弘（Marco）說：「雖然等了3年，這個時機剛剛好，我們3人已準備好。」他們所屬的環球唱片早前裁走8名宣傳部人員，George表示影響不大，「公司重組架構後已有人接手，不擔心宣傳及出唱片的事。我們今次善用舞台做宣傳，稍後會派傳單、貼海報及出新歌」。演唱會可會騷肌？Phoebus賣關子說：「暫時不可透露太多，機會是留給有『肌』會的人，我們3人都有肌肉。」

George表示之前與黎展峯合作拍劇，相處半年變好兄弟，但承認被對方獻吻感突然，希望下次提早告知。黎展峯視George及Phoebus為心目中理想BL劇對手。George說：「有機會可以合作，不介意拍BL親熱鏡頭。」Phoebus表示願意為藝術騷身材。提到跟曾傳緋聞的許寶恆同台表演，Phoebus稱未感尷尬。Marco說：「他這晚專業地做好自己的角色，加分！」

許寶恆：不會自薦做嘉賓

P1X3L叫5G自費買演唱會飛捧場，葛綽瑤笑稱不會買。許寶恆爆P1X3L私下有另一種講法，「他們說會讓我們坐第一行」。楊安妮說：「George稱安排我們坐台上，我夠膽坐，只怕他們不能集中，我們都是靚女，會影響到他們走音。」問許寶恆可會自薦做嘉賓？她說：「不會。（驚再跟Phoebus傳緋聞？）今次已經一齊跳，想做觀眾多點。」患先天性血管病的楊安妮半年前做完大手術，稱體力有待恢復，「之前講一句說話已無氣，現在講到10句，好開心，要慢慢鍛煉」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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