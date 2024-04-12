《九龍城寨之圍城》《醬園弄》入圍康城影展 哥普拉賈樟柯爭金棕櫚獎

【明報專訊】第77屆康城影展將於5月15日開幕，大會昨日公布19部入圍主競賽單元的電影名單，現年85歲的《教父》系列金像導演哥普拉（Francis Ford Coppola）自資拍攝《Megalopolis》（暫譯《大都會》）大熱上榜，曾任康城評審的《山河故人》內地導演賈樟柯亦有《風流一代》參展，一同角逐最高榮譽金棕櫚大獎。另外，鄭保瑞執導《九龍城寨之圍城》入圍午夜展映單元，陳可辛新片《醬園弄》則入選非競賽單元。

《不可思議的真相》法國導演昆頓杜彼埃（Quentin Dupieux）執導超現實喜劇《Second Act》，以非競賽片姿態成為今屆康城影展開幕電影，至於19部入圍主競賽單元的新片，傳媒焦點集中在哥普拉出售部分酒莊業權，籌集1.2億美元（約9.3億港元）自資開拍《大都會》，請來《法拉利》阿當戴華（Adam Driver）、《狂野時速》妮坦莉艾曼紐（Nathalie Emmanuel）和《絕命律師》艾普斯圖（Giancarlo Esposito）等演出，講述野心勃勃又理想主義的建築師Cesar（阿當戴華飾），為了重建災後紐約而跟市長Frank（艾普斯圖飾）鬧意見，後者女兒Julia（妮坦莉艾曼紐飾）卻戀上Cesar，夾在情人與至親之間掙扎的故事。

「特朗普」入主競賽單元

去年憑《可憐的東西》贏得威尼斯影展最佳電影金獅獎的希臘導演尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos），再跟金像影后愛瑪史東（Emma Stone）合作新片《Kinds of Kindness》同樣矚目；《聖蛛》伊朗導演亞里亞巴斯（Ali Abbasi）以美國前總統特朗普（Donald Trump）早年在紐約建立地產事業經過為藍本的《The Apprentice》，亦被影評人視為必然入圍的熱門；康城金棕櫚大獎《流離者之歌》導演積克奧迪雅（Jacques Audiard）亦有新作《Emilia Perez》面世，請來《破案三人行》女星莎蓮娜高美斯（Selena Gomez）演出，加上《墮樂迷城》加拿大鬼才導演大衛哥倫堡（David Cronenberg）的懸疑片《The Shrouds》、《豹妹》保羅舒奈達（Paul Schrader）執導，奧瑪花曼（Uma Thurman）與李察基爾（Richard Gere）合演《Oh Canada》、《歡迎光臨夢幻樂園》辛貝克（Sean Baker）新作《Anora》等，全都是影迷熟悉又期待的名字。

內地導演賈樟柯第6次入圍康城主競選單元的《風流一代》，以千禧年代為背景，講述北方一對情侶離離合合的故事，趙濤繼《江湖兒女》後再以夫妻檔姿態亮相；另一內地導演管虎自編自導《狗陣》則入選一種關注單元，此片除了彭于晏及黃渤等演出外，賈樟柯亦客串一角。

鄭保瑞執導、古天樂及林峯主演的漫改電影《九龍城寨之圍城》，跟韓國導演柳承元的賣座警匪片《燥底師兄生擒富二代》續集《I, the Executioner》一同入選午夜展映單元，前者是繼杜琪峯執導《盲探》後，相隔11年再有港產片入圍，監製莊澄表示興奮，他說：「自2016年開始籌備，經歷好多困難，尤其是拍攝期間遇上Covid，大家都不離不棄，終於得到康城影展的認同。」

佐治魯卡斯獲成就獎

非競賽片方面，陳可辛執導、章子怡與雷佳音合演《醬園弄》改編自1940年代上海殺夫案的真人真事；佐治米勒（George Miller）執導、安雅泰萊采兒主演動作片《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》（Furiosa: A Mad Max Saga），以及《與狼共舞》金像導演奇雲高士拿（Kevin Costner）自導自演史詩式西部片《Horizon: An American Saga》，亦會在康城舉行世界首映禮。

值得一提的是，「星戰之父」佐治魯卡斯（George Lucas）將會在下月25日舉行康城閉幕禮上，獲頒終身成就金棕櫚獎，表揚他對世界影壇作出巨大貢獻。事實上，現年79歲的他首次拍片《THX 1138》，正是在1971年康城放映，難怪他表示「能夠獲得康城的肯定，對我來說意義特別重大」。