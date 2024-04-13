回應無綫爆離巢潮 樂易玲：有離開有加入好正常

【明報專訊】無綫近日再爆離巢潮，蘇韻姿與翟威廉相繼約滿離巢，鄭世豪亦傳因價錢問題拒續約。無綫高層樂易玲前晚出席劇集《黑色月光》煞科宴，稱只是有傳媒highlight出來，公司有人離開及加入好正常，舊的不去，新的怎來。像楊茜堯是訓練班出身，離開無綫一段日子，有好劇又回來幫手。好多藝人有想法出去走走，學不同事物，將來有機會都需要他們回來幫手。

因應情况度身訂做合約

有指無綫續約條件辣，樂易玲認為媒體無理由知道續約條件，每個藝人狀况不同，公司因應情况度身訂做合約，手指都有長短，合作過的幕後團隊會有評分，不會用一種合約簽所有藝人，好難說誰人合約較辣，誰的合約比較寬鬆。

網劇《反黑2》傳因資金問題停拍，樂易玲表示邵氏有份投資，因上集贏口碑，今集劇本也不錯。她最近聽到製作資金在匯款上出現困難，過兩星期應該會處理好，希望劇組盡快開工，否則演員脫期。

指冼靖峰拍劇難抽身參與集訓

冼靖峰、文佐匡、黃奕斌憑無綫與內地合辦偶像選秀節目《亞洲超星團》入選男團LOONG 9，但其後分拆兩隊及加入3名新成員，香港3成員被調入主打香港及亞洲地區的Loong 9-V，疑無份集訓惹外界揣測。樂易玲表示無綫派出5名藝員參與節目，在訓練中有很大進步，目的已達，亦替3名入選的香港成員開心，相信LOONG 9 分隊必有原因，詳情由主辦單位和曾志偉回應。她說LOONG 9由內地公司管理，3名香港成員都有工作，像冼靖峰有拍劇，有時因工作未必能立即抽身，若工作撞期，LOONG 9有分隊幫手會好一點，否則公司很多工作都不敢用他們。她透露LOONG 9本月28日舉行發布會，大家到時聽各單位解說。