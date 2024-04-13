《福祿壽訓練學院》 阮兆祥組男團Kowloon 扮嘢始祖盧海鵬獲頒榮譽博士

【明報專訊】阮兆祥、李思捷及王祖藍主持扮嘢真人Show《福祿壽訓練學院》明晚播第3集「頒獎禮篇」。節目組昨日公布頒獎禮嘉賓陣容，並宣布向82歲「扮嘢始祖」盧海鵬頒授榮譽博士。

細細粒曬鎖骨展示瘦身成果

負責頒「年度電視演員」的真假麥玲玲，除有如假包換的麥玲玲，還有阮兆祥扮演的「麥靈靈」；頒「年度歌手」的剛氏三兄弟，有金剛及李思捷「銀剛」，以及學員王玲扮「彭剛」。至於頒「年度電影演員」的紂王及妲己，由王祖藍及陳嘉佳（細細粒）分飾。減走逾100磅的細細粒以經典古裝美人妲己造型亮相，大曬鎖骨展示瘦身成果。細細粒穿著當年溫碧霞的戲服，興奮說：「我不敢相信可以著得落，仲要有鬆！」

阮兆祥率領學員黃建東、葉泓聲、關嘉敏、吳兆麟、劉倬昕、黃潤成、王玲及陶大衛組成9人男團「Kowloon」，跳唱《亞洲超星團》主題曲《閃耀/Shining》。阮兆祥與學員重視這次表演，日以繼夜綵排。

盧海鵬（鵬哥）獲頒「福祿壽訓練學院榮譽博士」，製作組預備鵬哥兩分鐘的經典扮嘢造型回顧影片，鵬哥領獎時不忘搞gag道：「喺TVB做咗好多年喇，但始終都無獎項，點知𠵱家我唔撈咁耐喇，佢又記得喎。」他還分享7個字的扮嘢心得。

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