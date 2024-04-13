姜濤睇NBA憶故友「用我眼睛幫你看」

【明報專訊】MIRROR成員姜濤熱愛籃球，趁到美國巡演，跟隊友呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）入場觀看NBA球賽，更獲NBA官方Instagram發文歡迎。姜濤昨日在社交網撰文透露入場看NBA球賽，想起曾一同打籃球的故友，內心感觸。

自爆堅持維園打籃球原因

姜濤表示籃球對他來說，是表演以外第二重要的事，讓他認識人生中最重要的幾個朋友。學校放暑假的兩個月，他幾乎每天在維園籃球場，從中午打到晚上關燈，維園的阿叔、阿伯幾乎是看着他長大，這個讓他感到有安全感的地方，不想因成名放棄，所以就算被人看着不自在，從出道到現在還堅持在那裏打波。他記得跟身邊最好的幾個朋友從小約定，長大掙錢一起去看場NBA，去挑戰紐約的街球勝地洛克公園，甚至幻想將來大家娶妻生子後，一起去看遍所有NBA的主場，他說：「現在這個夢想，雖然不可以齊人完成，有一個朋友任性的先離開了，但是我只想告訴那個朋友，NBA真的很好看，我用我的眼睛幫你看了。」他指雖然故友最愛的球星未有上場，但相信對方已經很開心。他很感謝籃球讓他的人生開始變得精彩起來，當遇到質疑時，會想像球員心態：「踏上舞台，就要心無旁騖，專心擊敗我的對手們。」

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