MIRROR紐約登電視台被稱「新王者」 Anson Lo陳卓賢Stanley曬流利英語

【明報專訊】男團MIRROR身在美國舉行巡迴演唱會，此行受外國傳媒注意，獲邀亮相FOX5頻道《Good Day New York》、CNN及串流音樂平台Pandora接受訪問。12子在《Good Day New York》訪問時跳唱新團歌《Day 0》，並分享美國演出感受，盧瀚霆（Anson Lo）、陳卓賢（Ian）與邱士縉（Stanley）做「英語擔當」，代表團員回答主持問題。他們對於能接受美國著名電視台訪問感榮幸，姜濤希望有更多人聽到他們的作品。

過去韓團ITZY、SEVENTEEN、GOT7及加拿大歌手Shawn Mendes曾現身《Good Day New York》，今次MIRROR獲邀接受主持Curt Menefee及Rosanna Scotto訪問。FOX5 New York在社交平台以「the new kings of Cantopop」形容MIRROR，指他們正建立一個全球粉絲團。

錄影廠跳唱新團歌

12子在節目跳唱新團歌《Day 0》，但因錄影廠場地所限，跳唱時只能以「走鬼」形式輪流入鏡。訪問以Anson Lo、Ian及Stanley發言，大曬流利英語，Anson Lo表示這次海外巡演深深感受各地粉絲熱情，抵埗一刻在機場受粉絲熱烈歡迎，所到之處也有歌迷守候，舞台上聽到歌迷尖叫歡呼聲，十分享受和感動。Rosanna Scotto問12子來到紐約後，可有時間四出遊覽或品嘗薄餅？Ian說他們前一晚才到埗，睡約兩個小時就來電視台。他表示MIRROR來紐約前已在三藩市及洛杉磯完成演唱會，正期待在紐約UBS Arena開騷。MIRROR被問最想跟哪個藝人表演？Stanley說是NBA球星Dame D.O.L.L.A，稱隊中數名成員均是NBA球星的超級粉絲，能跟Dame D.O.L.L.A合作感榮幸。

Anson Lo即場曬舞技

Curt Menefee邀他們介紹香港流行音樂，Anson Lo稱MIRROR一直努力擁抱及吸收世界各地的不同類型音樂，並加上香港的獨特旋律風格，認為香港流行音樂無處不在，大家何時何地也能聽到。Rosanna Scotto問隊中誰人跳舞最好？Stanley稱是Anson Lo，後者即場示範如何性感地擺動身體。Rosanna Scotto再問隊中誰唱得最好？Stanley及江生（AK）同指着Ian，Ian笑笑口沒說話。除FOX5 New York，MIRROR亦到CNN及串流音樂平台Pandora等受訪，姜濤及Stanley在社交網分享CNN招牌照片。

MIRROR事後分享參與訪談感受，Anson Lo說︰「今次好榮幸上到FOX這個節目，由細到大都無諗過可以上到美國一個咁著名嘅電視節目，甚至可以在上面表演兼同主持玩，這件事對我來講好奇妙。我哋以MIRROR這個身分見識了好多，特別是紐約，因這地方真係好大，更加令我哋覺得自己好渺小，這是好好的第一步，令我哋更加有動力繼續前進。」

姜濤︰望更多人聽到我哋作品

呂爵安（Edan）說︰「好榮幸，無諗過可以到海外訪談節目，同時亦好緊張，因在不熟悉的地方，然後要表演，仲要接受英文訪問。大家都好緊張這次表演同訪談，但我覺得大家都好盡力做到最好。好開心有這個機會，希望未來有更加多機會。」Stanley說︰「上到FOX感覺是超級Amazing，我哋非常珍惜今次機會，希望做得再好些。」姜濤說：「我哋好開心有這次機會，希望未來日子可以有更多人聽到我哋的作品。」

姜濤、Edan、Anson Lo、Stanley、柳應廷（Jer）及李駿傑（Jeremy）走到播放他們視頻的屏幕下打卡，Edan在社交網留言：「今天是很特別又很緊張又很刺激又很夢幻的一天，感謝你們無論在任何時候，在任何地方都這麼支持我們，我們一定會堅定地向前方進發，請繼續和我們一起走這趟旅程！」

娛樂組