莊文強睇好黃子華封金像影帝

【明報專訊】第42屆香港電影金像獎頒獎典禮今晚舉行，各獎項競爭激烈。導演莊文強賽前接受港台車淑梅主持節目《舊日的足跡》訪問，透露獎項的心水人選。

莊文強執導《金手指》獲得12項提名，但認為影帝按排隊輪候，應是《毒舌大狀》黃子華得獎，因梁朝偉已拿了5屆也足夠了。莊文強欣賞黃子華，「覺得他暫時最好的演出是《衝鋒隊：怒火街頭》飾演線人，那種衰格態度和江湖老練的演繹，在短短一場戲中做得非常好。這次他的『Everything is wrong』（電影對白）也是無得頂！」

指余香凝有最佳女主角風範

女主角方面，莊文強認為《白日之下》的余香凝呼聲最高，「她的角色難度高，在大眾對記者的一般印象上，加添許多令人意想不到的東西。其實她已是阿姐級了，我看《緣路山旮旯》已覺得她好犀利，一個人擔起整部戲，開始有『最佳女主角』的風範。當然要走到那一步還要靠天時地利人和，我想應該是她！」

莊文強角逐最佳導演，笑稱最開心是對手比他年輕，「我選《命案》的鄭保瑞，只有他的功力才能成就最後那場戲。他獨有的濃烈情感與蠻不講理的力量，迫使林家棟發揮得好好。他曾長時間當林嶺東的副導演，傳承那種獨特的電影品味和風格。我覺得他值得獲最佳導演。至於最佳編劇，我選《年少日記》，是一套十分個人的電影，表面上講少年自殺，但核心是講人的孤獨，卓亦謙把孤獨描寫得淋漓盡致」。

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