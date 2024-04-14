【開箱】《雷普利》 犯罪天才怒海沉屍攻心計

【明報專訊】美國串流平台收視調查公司Luminate公布4月5至11日的一周成績，本月4日在Netflix上架的《雷普利》（Ripley），以超過6.7億分鐘高踞榜首；不過Netflix計算方法略有出入，會把作品長度也計算在內，根據Netflix4月2至7日的收視報告，《雷》劇上架4天，錄得230萬觀看次數，位列英語節目榜第8位，成績難言突出。然而在爛番茄網站，不管專業評論或普通觀衆，均給超過80%正面評價，可見該劇即使黑白拍攝、大量空鏡及節奏緩慢，依然無阻觀衆喜愛。

海史密斯小說多次拍成電影

《雷普利》講述1960年代，Tom在紐約以詐騙為生，突然受一名富商委託，說服其旅居意大利的兒子Dickie盡快回家；到達當地後，Tom投Dickie所好，並羨慕對方的生活，但當Dickie決意要跟他割捨，Tom動殺機，而且一發不可收拾。

近日不少劇集改編電影，《雷普利》就像同樣在Netflix上架的《情約一天》，電影之外還有原著小說當後盾；要談《雷》劇的好與壞，更不得不提原著作者海史密斯（Patricia Highsmith）。後者在美國出生，長居歐洲，被冠以犯罪小說作家之名，為歐美影壇提供了豐富素材。她愛借罪犯主角探討人性，揭示當中的欲望與貪念、嫉妒與憤怒，甚至階級差異；處女作《Strangers on a Train》即被「緊張大師」希治閣（Alfred Hitchcock）看中買下版權，拍成電影《火車怪客》。海史密斯以Tom Ripley為主角寫成5部小說，1955年最先出版的《The Talented Mr. Ripley》，法國導演雷內克里蒙（Rene Clement）1960年率先搬上大銀幕，拍成《怒海沉屍》，扮演冷血殺手Tom Ripley的阿倫狄龍（Alain Delon），更一炮而紅。30多年後，改由《別問我是誰》金像導演安東尼明格拉（Anthony Minghella）上陣，《叛諜追擊》麥迪文（Matt Damon）扮演Tom，《神探福爾摩斯》祖狄羅（Jude Law）飾演Dickie，《鐵甲奇俠》桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）則扮演Dickie的未婚妻Marge。海史密斯的「雷普利」系列《Ripley's Game》，《新活日常》雲溫德斯（Wim Wenders）執導為《美國朋友》，由《藍色夜合花》丹尼斯賀柏（Dennis Hopper）飾演Tom；《食人族》意大利女導演莉莉安娜卡瓦尼（Liliana Cavani）的版本《心計遊戲》，則由《猛火爆》尊麥高維治（John Malkovich）飾演這冷血殺手，後者亦有份客串《雷普利》。

選角不及電影版

《雷普利》跟《怒海沉屍》和《心計》一樣，以小說《The Talented Mr. Ripley》為藍本，台前幕後陣容不輸電影版，由《舒特拉的名單》史提夫瑟利安（Steven Zaillian）自編自導，《邋遢女郎》安德魯史葛（Andrew Scott）、《Emma：上流貴族》尊尼芬寧（Johnny Flynn）和《吸血新世紀》狄高達芬寧（Dakota Fanning），分別飾演Tom、Dickie和Marge，著名歌手Sting的女兒艾利奧森拿（Eliot Sumner）則扮演Freddie。《雷》劇忠於原著，意大利實地取景，不過史提夫瑟利安以其持有小說的封面也是黑白照片為由，選擇全劇黑白拍攝，似乎有點浪費當地美景，優點可能就是Tom謀殺Dickie和Freddie時，血腥畫面可淡化，並且是neo noir風格的藝術決定？

《雷普利》較《心計》終於原著，但選角遠不及《怒海沉屍》。Tom和Dickie不過20多歲年輕人，安德魯史葛的演技毋庸置疑，但10月將屆48歲的他，無論怎樣打扮如何在舉手投足補救，卻始終是中年漢。Tom Ripley特別之處，即使會冷血殺人，也習慣瞞騙與偽裝，但充滿個人魅力，讀者和觀衆都希望看到他逃過一關又一關；安德魯卻像經常顯得不耐煩，Marge和Freddie跟他初次見面已不喜歡他，也變得合理。Freddie甚至立即懷疑其來歷，隨後再調查他。《怒海沉屍》中的阿倫狄龍風華正茂，連原作者海史密斯也認同他是演Tom的最佳人選，可見選角成功幫助甚大。

《心計》加了很多枝葉，例如把Dickie描繪得更風流，而且喜怒無常，又有暴力前科等，令後來Tom偷換身分嫁禍對方，更容易讓Dickie父親入信。至於Tom在紐約為生活苦苦掙扎，認識Dickie後，迷戀對方，到關係破裂，把擅長模仿化成犯罪天才的一部分，都有同情Tom的元素在內。劇集《雷普利》則花更多篇幅在心理描繪方面，也許亦是其節奏較慢的原因，譬如由擊斃Freddie到如何棄屍，花了整整一集時間，包括拿車匙到街上逐架車開鎖，好不容易抬屍到樓下放上車，再駛至偏僻地方丟棄，然後步行往未關門的店前截的士回到住所，清潔血漬，再驚悉忘記拿掉Freddie的身分證明，於是又要折返；其間Tom會坐下飲啖酒吸口煙，還預想警察來查問應如何對應，整個過程巨細無遺，都是電影版欠缺的特點。