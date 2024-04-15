父親再娶 金秀賢缺席婚宴 《淚之女王》收視力壓《美好世界》結局

【明報專訊】《謎霧殺機》金南珠伙拍《女神降臨》車銀優合演韓國MBC電視台劇集《美好世界》，前晚播出第14集大結局，收視9.2%，可惜不敵「雙金」金秀賢與金智媛合演的有線頻道tvN劇集《淚之女王》，前晚播第11集，收視16.7%。另外，金秀賢父親兼歌手金忠勳近日再婚，韓媒指金秀賢缺席婚宴，但新劇大收，總算「雙喜臨門」。

文：蘇珮欣

《美好世界》講述作家金南珠與新聞主播金剛于的幼子車禍身亡，前者殺害肇事司機。《美》劇開播以來，收視節節上升，最高升至11.4%；其後強敵《淚之女王》開播，《美好世界》即變大上大落，前晚第14集大結局，收視9.2%，較上集跌2.2個百分點，不敵同時段播出的《淚之女王》，後者前晚播出第11集，收視16.7%，同樣下跌2.2個百分點，但依然是同時段冠軍。

Suho新劇開播收視墊底

同時段播出的JTBC《Hide》，由《代理公司》李寶英主演，前晚第7集錄得4.2%，微跌0.7個百分點；SBS《7人的復活》跌0.7個百分點至2.4%，雖是開播新低，但墊底是前晚首播的MBN新劇《世子消失了》，由EXO成員Suho主演，收視僅0.9%。香港觀眾可在串流平台Disney+收看《美好世界》，《淚之女王》在Netflix上架，《7人的復活》及《世子消失了》則在煲劇平台「黃Viu」播出。

《美好世界》最後一集講述金南珠將總統候選人朴赫權的惡行寫進新書，但仍未能阻止他參選。金南珠丈夫金剛于加入朴的助選團，原來是為了蒐集對方的罪證，加上車銀優協助，終舉報朴赫權。大仇得報的金南珠及車銀優重拾平靜生活，大團圓結局。下周接檔播出的是《搜查班長1958》，由《模範的士》李帝勳擔正。

同檔最高收視的《淚之女王》，前晚一集情節催淚，講述金智媛公開患腦腫瘤後當場暈倒，其家人從新聞中得悉病情，大表痛心，關係因此變好。金秀賢以為金智媛命在旦夕而傷心不已，幸金智媛終蘇醒過來，還對金秀賢表白說「我愛你」，二人感情更進一步。

金忠勳與第二任妻子低調行禮

據韓媒報道，金秀賢的父親再婚。金父金忠勳是韓國1980年代搖滾樂隊Seven Dolphins主音，金秀賢父母在他年幼時離婚，他一直與母親相依為命，過着清貧生活。金忠勳離婚後另組家庭，並誕下一女金珠娜。據報金忠勳與第二任妻子安某註冊結婚多年，但一直沒舉行婚禮；前日下午，金忠勳在首爾江南低調行禮，只邀請少數親友出席，不過金秀賢缺席。據知情人士透露，金忠勳不想給兒子或其家人造成困擾，因此婚禮低調舉行，金秀賢也擔心參加婚宴會惹來外界關注，所以沒有出席，僅送上祝福。金忠勳在婚宴上表示，妻子在他困難時期一直守護身邊，雖然為時已晚，但仍想給她戴上頭紗。