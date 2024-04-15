Taylor Swift拍拖睇騷 羅拔柏迪臣女友公開孩子性別

【明報專訊】美國Coachella音樂節本月12日起一連3天舉行，上周五首演在主舞台登場的歌手Lana Del Ray，是樂壇天后Taylor Swift的閨密，不少人估計後者會到場，結果令粉絲大失所望，Lana邀請了Billie Eilish擔任表演嘉賓。Taylor上周五則選擇跟美式足球員男友查維斯卻斯（Travis Kelce）往光顧位於洛杉磯她最愛的壽司店Sushi Park。不過翌日（13日）她還是與查維斯出席Coachella音樂節，捧音樂人好友Jack Antonoff所屬樂隊Bleachers場。有樂迷拍到Taylor與男友在後台聞歌起舞並熱吻。

除了Taylor Swift與男友，盛傳婚變的加拿大樂壇天王Justin Bieber亦與太太Hailey拍拖到場，從粉絲拍到片段所見，Bieber疑似不適，整個頭挨在欄杆，Hailey則不斷為其掃背。早前透過一張抱B照宣布榮升媽媽的《黛西與樂隊》素琪華達侯斯（Suki Waterhouse），亦有份演出Coachella，其男友兼《蝙蝠俠》男星羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）前來撐場。素琪在台上首次透露孩子性別，「我不知道大家是否知道，最近我的人生有重大轉變，美麗的大事降臨，我很幸運迎來自己的小小姐」，公開與羅拔所生的是女兒。

另一方面，樂隊No Doubt重組，前晚在Coachella演出，主音Gwen Stefani寶刀未老與驚喜登場的小天后Olivia Rodrigo合唱《Bathwater》。