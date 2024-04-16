【開箱】《刺客大追捕》 12日追蹤殺總統兇徒 穿梭159年古今

【明報專訊】踏入2024年，影視串流平台Apple TV+十分積極，對比過去一兩個月才推出一部新劇，今年由1月的《空戰群英》開始，《時尚戰場》、《迷離星途》、《棕櫚上流圈》、《洛城奇探》、《錢錢錢錢2》等輪流登場；《刺客大追捕》（Manhunt）3月15日在Apple TV+首播，本周五（19日）將迎來第7集結局，成績卻給比下去。翻看香港Apple TV+每日十大最受歡迎節目排名，《刺》劇「失蹤」，未知是否美國古裝歷史劇，讓觀衆卻步，雖然林肯總統遇刺是159年前的事，又多次搬上大小銀幕，但《刺》劇像古裝版《CSI滅罪鑑證科》，而且無論政治形勢、人心與氣氛，對照今日的美國社會，似乎沒有過時；所謂藉古諷今，可會是拍過劇集版《雪花高離奇命案》第3季的編劇夢妮卡比利斯基（Monica Beletsky）原意？

追捕刺殺林肯兇徒

現已退休的丹尼爾路易斯（Daniel Day-Lewis），10多年前憑《林肯》在奧斯卡第三度稱帝，成為贏得最多次數金像獎最佳男主角的男演員；但該片十分沉重，主要講林肯遇刺前4個月的心路歷程，以及堅持廢除奴隸制度所付出的心血。《刺客大追捕》則改編自《紐約時報》暢銷書《Manhunt: The 12-Day Chase for Lincoln's Killer》，該書集中描述刺殺林肯的兇手布斯（John Wilkes Booth）及其同謀。夢妮卡比利斯基擔任《刺》劇創作人及編劇，接受美媒Hollywood Reporter訪問稱，最吸引她是百多年前還沒有科學鑑證，亦沒有指紋鑑定，布斯槍殺林肯後，可以逃到美國任何地方，追蹤他如同大海撈針，但夢妮卡對這樣的故事深感興趣，「當你沒有手機，也沒有車，更加沒閉路電視，亦不會有24小時新聞」，劇情將變得有趣。主角除了布斯之外，還有負責緝拿兇徒歸案的時任戰爭部長斯坦頓（Edwin Stanton）。

斯坦頓正是林肯死後說，「現在，他屬於千秋萬代了」的歷史人物，夢妮卡比利斯基稱之前對他所知不多；閱讀原著後發現他及參與調查者的心理狀况很有趣，她指布斯刺殺林肯翌日，雖然副總統約翰遜（Andrew Johnson）宣誓就職，但真正在處理國家大事的是斯坦頓，發起追捕兇徒之外，在內戰勝出後，他又確保林肯提倡的議案能夠執行，「這人物的處境其實很引人入勝：未能保護好總統而心懷罪疚，兩人過去幾年並肩作戰，更成為好友」。劇中指斯坦頓對林肯忠誠，嚴防政敵，同時是工作狂；只是他體弱，患有氣喘病。有一幕斯坦頓病發，醫生勒令他停工臥牀休息，怎料聽到黑人士兵與白人爭執及槍聲，立即外出想插手。回到家裏，其妻冷靜的說要搬到娘家，因為明知道不能阻止他繼續工作，倒不如眼不見不用動氣。簡單一幕戲說明了夫妻的個性及互相了解；士兵的衝突也透視出即使內戰結束，人心分裂與種族歧視依然存在，這也是為什麽斯坦頓急欲緝拿兇徒的原因，「這是美國，我們透過選舉實現總統輪替，不是軍事政變」。槍殺民選總統，不止關於林肯，也讓暴力播下種子，有機會破壞仍然脆弱的民主制度。

劇中刺殺林肯的布思來自演藝世家，但名氣不及兄長，他同情南方邦聯，討厭黑人，邦聯戰敗，他認為百害無一利，逃亡過程中更盡見其愚昧及種族與階級歧視觀念嚴重。然而林肯遇刺之前，國務卿西沃德（William Henry Seward）已在家中受襲，斯坦頓認定是集團式陰謀。

演員表現獲讚

劇中不難找到可類比今日美國社會同樣處境的劇情，像華爾街的大亨支持邦聯，透過販賣奴隸得到暴利，罔顧畜奴本是不人道；1865年的美國內戰結束，但不代表從此天下太平，種族主義依然存在，政客繼續偏執，人心照舊撕裂，國家仍處於臨界點；今天的美國社會，不少人認為是自南北內戰後最嚴重的分裂及衝突。

《刺客大追捕》在爛番茄網站獲87%評分，不少掌聲是給幾名演員，包括佔戲最重、飾演斯坦頓與布斯的《王冠》「菲臘親王」圖彼斯文士（Tobias Menzies）及《俄羅斯方塊：版權之戰》安東尼波爾（Anthony Boyle）。編劇夢妮卡比利斯基指圖彼斯人生中經歷過很多創傷，很適合演斯坦頓；至於安東尼，在Apple TV+另一劇集《空戰群英》扮演不習慣飛行，經常嘔吐的空軍，也有突出表現。