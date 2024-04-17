未婚妻王青霞再增一控罪 押後5．28續審 李龍基兩度落淚：我係唔會變

【明報專訊】73歲李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris）涉在港逾期居留、使用虛假文書等6項控罪，被還押大欖懲教所，昨日於沙田裁判法院提訊，王青霞再被加控一罪，指她違反逗留條件在港接受僱傭工作，案件押後5月28日續審，辯方未有申情保釋，Chris續還押。李龍基昨早9時許現身法院，穿著粉紫色恤衫到場，稱好讓Chris容易看到，又跟現場傳媒講笑，不過離開法院時，因擔心Chris兩度落淚。

記者：劉永銳

李龍基早上見到在場記者還笑笑口停步受訪。問他是否消瘦不少，他笑言喼弗。是否擔心未婚妻？他說：「少少，我瞓咗兩個幾鐘。（Chris心情如何？）無乜特別，多謝關心。」說罷便步入法院。

庭上激動凝視Chris

李龍基等候開庭時閉目養神，當Chris出庭，他表現有點激動，一直望着對方。審訊約一分鐘，控方向法庭新增一項控罪，指王青霞違反逗留條件在港接受僱傭工作；控方指王青霞於2022年10月至2023年1月的一些日子在港，違反逗留期限，於柯士甸學校接受職員的僱傭工作。案件押後至5月28日上午在沙田裁判法院續審。之後李龍基跟律師商議了一會，離開法院乘升降機時忍不住激動落哭，冷靜了一會才步出法院接受傳媒訪問。

「永遠係佢最大支持」

李龍基多次抹淚。問他對Chris新增控罪是否擔心？他表示交由律師處理，自己做不到什麼。提到穿粉紫色恤衫是否想Chris在庭內看到？他說：「是，這兩個幾月我除了上廣州工作，每日都見她，讓她安心。」Chris知道新增控罪後是否擔心？他說不清楚，律師會跟她傾談。Chris還押大欖懲教所，李龍基稱每日會探望給予支持，亦會鼓勵未婚妻，「叫佢唔好擔心，我一定支持，永遠係佢最大支持」。早前他接受訪問，提到Chris每日寫信給他。李龍基稱內容都是平常事，沒提及懲教所情况。目前Chris是樂觀還是打定輸數面對控罪？他稱Chris沒特別講，如果是事實，也要接受，要待律師研究控罪內容，再決定適合做法。

叫Chris父母不用擔心

李龍基提到Chris在懲教所也看到一些報道及評論，「佢睇到輿論話我唔要佢。我要畀佢知道，對燈火發誓，我同佢講，唔好睇啲人亂寫嘢，我係唔會變」。他邊說邊哭。李龍基這段時間繼續工作，會盡量揀不影響往探Chris的時間，會多留港。他又透露5月尾到澳洲工作10日，但Chris續審當日會在港。提到Chris在懲教所情况，指她初時也有哭，現在心情較放開。問他是否需要朋友開解？他稱沒有問題，只是有時較激動，這段時間有很多朋友關心他，無論結果如何，他跟Chris也衷心感謝大家。 Chris的父母會否來港見女兒？李龍基表示對方的父母沒來港，「 Chris唔想喺呢個環境同父母見面，我都同佢父母講唔使擔心，有我睇住就得」。

【STCC688/2024】

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