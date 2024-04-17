《打天下2》嚴重超支補貼逾百萬 歐錦棠：談善言斷韌帶令我更心傷

【明報專訊】歐錦棠2020年任主角、監製、編審及動作指導的ViuTV劇《打天下》獲高評價，相隔4年《打天下2》終播出，全因女主角談善言受傷停工8個月，歐錦棠指即使嚴重超支，要自掏腰包逾百萬及拍到周身傷，也不及談善言受傷令他更心傷；又大讚MIRROR江生（AK）及邱傲然（Tiger）演出令人眼前一亮，但工作人員都當兩人是金叵羅，怕他們受傷。

歐錦棠表示該劇去年10月尾拍畢，一直做後期，因全劇以電影規格製作，無論拍攝和後期都執到仔細，當中畫面和聲效特別做得足，相對上輯簡直無得比，所以製作費嚴重超支，更要自掏腰包補貼過百萬，笑言洗濕咗個頭都無辦法，「今次所有打戲都提升，涉獵武術更多，不止空手道，還有國術、泰拳、MMA，危險度相對大，拍到個個都受傷，我就傷咗個心，最傷心係談善言有場戲一個打三個，拍到左膝韌帶斷裂，要停工8個月，否則套劇去年已出街，佢反而安慰我，好彩佢𠵱家行得跑得」。

工作人員當AK邱傲然金叵羅

歐錦棠表示今輯是女人戲，不過AK、Tiger也有不少打戲，兩人跳舞跳得多，記招式駕輕就熟，相信會為觀眾帶來驚喜。他稱AK演技比上輯成熟，完全撇除𡃁仔味道，Tiger表現有驚喜，完全放下偶像包袱演奸角，而且曾是中國武術少年冠軍，身手很好，「新一輩都好搏命，但後面有公司或經理人好惜住、好保護，好似我有場撞車戲，無威也都照撞埋嚟彈落地，如叫AK拍就無可能，另有場戲我叫AK衝出去攔住架車，試位時無嘢，但正式拍架車就前咗一呎，佢就撞到跌咗落地，成組人大嗌，好驚佢有事，當佢金叵羅咁樣，好在佢無事，亦無詐型。我必須講AK同Tiger工作態度非常好，只是後面啲人當佢哋金叵羅」。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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