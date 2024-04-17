孫藝珍恨演媽媽 忙湊仔珍惜追劇時間

【明報專訊】《愛的迫降》韓國女星孫藝珍出道25年，昨天首度到訪台灣，出席代言飲品活動，她中午搭乘大韓航空KE185班機抵達桃園國際機場，在工作人員及助理陪伴下現身。戴上墨鏡的她，面對現場傳媒及粉絲，不時微笑點頭，表現親民。到下午換上粉紅色連身裙出席宣傳活動，先是笑容滿面向大家問候，「大家好，我是孫藝珍」；自言心情興奮，很期待晚上吃小籠包，還想去九份看看。

被問到對台灣印象如何，孫藝珍表示首次到台灣，心情非常激動，「路上我發現街道風景跟韓國很相似，覺得有親近的感覺」。孫藝珍表示，未來一定要帶老公玄彬，還有小孩到台灣深度旅遊。早前和丈夫玄彬一起看大谷翔平球賽的孫藝珍表示，當日是收到邀請，「老公問我要去嗎？雖然我平常沒看棒球，但覺得可以去看看，沒想到很好看」。孫藝珍目前專注家庭，但還是想拍戲，「自從當媽媽後，還是想演出母愛非常強烈的角色，可以把我所經歷的用演技表現出來」。她透露透過拍戲，可以讓她暫時脫離現實。孫藝珍稱組織家庭後，幾乎沒有私人時間，只能趁兒子睡覺時做自己的事，像追劇、看手機及冥想，「雖然很短暫，但要好好利用，所以我很珍惜這段時間」。

被問到如何凍齡，現年42歲的孫藝珍認為要保持好心情，「感受到幸福時，外在也會改變」；她還開玩笑，「如果可以不用努力就凍齡，請告訴我」。