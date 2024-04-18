《十八樓C座》55周年 想邀任達華舌戰周老闆 監製陳聰紅線把關 堅持為民發聲

【明報專訊】商業一台廣播劇《十八樓C座》自1968年7月開播至今，見證香港55年來大小變遷，每集取材自本地社會民生、時事政局或精選外國熱門話題，嬉笑怒罵諷刺社會時弊、不平則鳴，代小市民發聲。《十八樓C座》陪伴很多香港人成長，創下「華語世界最長壽廣播劇」紀錄，監製陳聰表示社會不停在變，廣播劇亦要緊貼社會，有時遇到比較敏感題材需很小心處理，製作上好好把關，以免踩紅線。他認為只想反映社會不同階層有不同意見，藉劇中角色的聲音表達，最緊要保持初心，沒有意圖煽動反對任何事。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

《十八樓C座》劇情以「周記茶餐廳」為軸心，雖然角色全屬虛構，不過金剛聲演的主角「周老闆」塑造成廣播界經典。劇中其他街坊老友記還有「祥嫂」朱雪梅、「無牙三姑」陳慕賢、「大編輯」李錦、「的士高」何文光、「精甩美」伍甄琪、「輝仔」陳聰及「拉表叔」馮志豐，全是貼地大都會小人物，你我似曾認識，引發聽眾共鳴。《十八樓C座》早前慶祝55周年，任達華化身星級攝影師，為一眾聲音演員拍攝一輯懷舊造型相片留念，並舉行展覽。

「5代同台」 與時並進

負責聲演兼任監製的陳聰接受《明報》訪問，透露《十八樓C座》不是每年慶祝，基本上是5年一次的約會，難得大家經歷疫情與移民潮後，仍能聚首一堂，加上聽眾多年不變的支持，令他們深受感動。

陳聰解釋構思概念：「對上一次是50周年，選題『50年不變』，既配合香港常用口號，又代表演員和套劇不變的特質。今次55周年，巧合我們一班演員出生自不同年代，於是用了『5代同台』，代表橫跨五代同堂齊集電台。這5年前後的最大分別，是經歷疫情，有段時間大家輪流感染新冠病毒，未能如常一齊回電台錄音，唯有透過科技，運用電話網絡各自在家，然後同步錄音隔空互動。起初對一班前輩來說是有難度，需要時間和耐性解釋，後來終於克服困難，證明我們的演員能做到與時並進。」

90歲金剛思路敏捷 好學不斷

陳聰稱金剛雖曾染疫，痊癒後即使平日是坐着錄音，依然保持聲如洪鐘，如同武俠小說所寫的武林高手，功力深厚，一出聲就震懾大家。他大爆90歲的金剛思路敏捷，例如當錄音時，偶爾不跟稿讀自行爆肚設計對白，非常有趣，「金剛叔每次演出後，會虛心詢問意見求改進，對自己仍有要求。我身為後輩，最佩服是這種專業態度，好值得學習」。

找不同人客串添新鮮感

陳聰認為社會不停在變，廣播劇亦需要緊貼社會，融入生活熱門話題，包括港人時興北上消費和移民潮。他舉例：「市民近期愛北上消費，編劇就創作一名內地商人角色，想請周老闆到內地見識，分析北上利與弊，究竟『周記茶餐廳』會不會進軍大灣區？另外講開移民潮，我們也有隊員之一（馮志豐）離港，不過劇情交代他去法國學廚，角色仍有連繫。自從疫情後，大家已接受不同模式，即使越洋錄音也沒有問題，可以延續落去。」

為令《十八樓C座》增添新鮮感，陳聰偶然找電台一些比較年輕同事和實習生客串聲演小角色，給聽眾驚喜。過去亦有不少星級嘉賓客串，他希望邀請到任達華為55周年客串一角，相信與金剛必定可擦出火花，連角色都有初步構思，「『周記茶餐廳』在灣仔區，有兩間競爭對手，華哥（任達華）可以聲演其中一間餐廳的老闆，暫時保留這個可能，大家即管留意日後故事發 展」。

藉角色表達不同意見

《十八樓C座》其中一個重要使命，就是用嬉笑怒罵形式，代市民發聲抒發情緒。身為節目監製，陳聰承認有時遇到比較敏感題材，需要很小心處理，製作上有責任好好把關，以免踩紅線，「條紅線時常會有不同，我們需要好好揣摩，去尋找究竟紅線在什麼地方。我們不是要去踩，只是反映現今社會不同階層有不同意見，透過劇中設定的角色，藉他們的聲音表達出來，例如周老闆，他是生意人，講民主亦向錢看。不止我們要小心敏感的題材，全香港都要小心」。陳聰強調最緊要保持初心，目的只為表達社會上不同意見，並沒有意圖去煽動反對任何事，通過大氣電波作為其中一個表達渠道，為民發聲，讓普羅大眾有一個小小的宣泄機會。

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