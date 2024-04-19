宮崎駿入選《時代》百大影響力人物 康城影展首頒榮譽金棕櫚獎予吉卜力工作室

宮崎駿再憑《蒼鷺與少年》揚威奧斯卡，獲《時代》雜誌選為年度百大最具影響力人物，可謂實至名歸。

【明報專訊】美國《時代》雜誌昨日公布年度百大最具影響力人物名單，憑《蒼鷺與少年》再奪奧斯卡最佳動畫獎的日本動畫大師宮崎駿，跟國務院總理李強及台灣總統當選人賴清德等同時上榜。另一方面，第77屆康城影展早前宣布「星戰之父」佐治魯卡斯（George Lucas）將獲頒榮譽金棕櫚獎，表揚他對世界影壇作出巨大貢獻，昨日追加宮崎駿與鈴木敏夫創辦的吉卜力工作室，成為康城史上首次頒發此獎予團體而非個人。

《時代》百大最具影響力人物分為6大類別，包括藝術家（Artists）、時代象徵（Icons）、巨人（Titans）、領袖（Leaders）、創新者（Innovators）及先鋒（Pioneers），現年83歲的宮崎駿跟《雨傘學院》跨性別演員艾略特佩芝（Elliot Page）、抵抗柏金遜症逾30年的《回到未來》男星米高霍士（Michael J. Fox）、《迷失東京》女導演蘇菲亞哥普拉（Sofia Coppola）、《NASA無名英雌》女星泰娜芝漢森（Taraji P.Henson）及澳洲性感歌姬Kylie Minogue等演藝界人士入選時代象徵類別。

基拉莫狄多路受影響

《忘形水》金像導演基拉莫狄多路（Guillermo del Toro）坦言受宮崎駿影響甚深，讚揚後者是「史上最具影響力的動畫導演，也是我最喜愛的十大最佳說故事者」，同時稱讚《蒼鷺與少年》是「大師級的傑作」。

其他上榜藝人有《滯留生》金像女配角達芬采蘭杜夫（Da'Vine Joy Randolph）、《美式小說》候選金像影帝謝菲韋特（Jeffrey Wright）、最近首次自編自導自演動作片《Monkey Man》的《一百萬零一夜》印度男星狄夫柏圖（Dev Patel）、《驅魔人：信仰者》美國男星里斯利奧當（Leslie Odom Jr.）及英國女歌手Dua Lipa，他們入圍藝術家類別。至於《Barbie芭比》美國女星亞美利卡法拉娜（America Ferrera）則入選先鋒類別。

鈴木敏夫認老等接棒

都說好事成雙，1985年宮崎駿有份創辦的吉卜力工作室，亦將獲第77屆康城影展頒發榮譽金棕櫚獎，宮崎駿的老拍檔兼《蒼鷺與少年》製作人鈴木敏夫隨即發表聲明，感謝康城首次把此殊榮獻給一間日本動畫製作公司，他表示：「40年前，宮崎駿、《再見螢火蟲》導演高畑勳和我共同創辦吉卜力工作室，希望把高質素的動畫帶給所有觀眾，包括兒童和成年人。今日全球影迷都在看我們的作品，來自世界各地的遊客亦來參觀吉卜力公園及美術館，這條發展的道路真漫長。」

現年75歲的鈴木敏夫亦不得不認老：「雖然我和宮崎駿都已年紀不輕，亦知道吉卜力工作室將會面對更多挑戰，但我深信同事都會堅守公司精神，希望大家給予期待。」吉卜力工作室先後製作《龍貓》、《幽靈公主》及《風起了》等人氣動畫，其中《千與千尋》及《蒼鷺與少年》更兩度奪得奧斯卡最佳動畫獎。明年將慶祝成立40周年，相信影迷都期待宮崎駿下一部新作出現。