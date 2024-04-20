台北開派對慶祝結婚8周年 馮德倫舒淇甜蜜咀嘴似補辦婚宴

【明報專訊】馮德倫與舒淇2016年宣布秘婚，一直甜蜜恩愛。舒淇日前剛度過48歲生日，緊接是他們的結婚周年紀念，馮德倫特別安排派對慶祝，與舒淇齊穿上中式禮服如補辦婚宴。馮德倫為老婆化身鼓手又彈結他唱歌，令舒淇冧爆。舒淇在社交網分享照片，感謝老公多年來的包容及陪伴。馮德倫以圖片回覆表示知道。好姊妹林熙蕾亦說馮德倫讓舒淇不再孤單，脾氣亦變得更可愛，祝福他們永遠幸福。

娛樂組

舒淇本月16日48歲生日，馮德倫當天在社交網上載老婆兩張逾20年前的青澀照，照片中舒淇紮馬尾、穿花紋上衣襯迷你裙，青春無敵。馮德倫寫道：「有看到我老婆嗎？今天是她生日。」舒淇搞笑回覆：「算盤已備好。」兩夫妻隔空打情罵俏。馮德倫之後在台灣出席活動，指照片漂亮，是年輕時的舒淇，覺得美便分享。

舒淇感謝老公包容陪伴

舒淇前晚在社交網上載與馮德倫在台北開派對慶祝結婚周年紀念的照片，舒淇穿裙褂，馮德倫穿中式禮服，在杯塔前齊倒香檳，還有3層蛋糕，上面有他們與兩隻愛貓的公仔，兩人還甜蜜咀嘴，現場有不少「囍」字佈置，場面十足婚禮。馮德倫為愛妻自彈自唱又打鼓，舒淇在他身旁做鬼馬表情，又舉起V字手勢，甜蜜放閃。舒淇留言答謝老公：「感謝你這麼多年的包容與陪伴，謝謝你為了今天所佈置的一切，想說的話太多，謝謝你，謝謝你，謝謝你，結婚周年紀念日快樂唷！LOVE U！」馮德倫以寫有「I know」字樣的圖片回應。

林熙蕾笑舒淇脾氣變得更可愛

舒淇好姊妹林熙蕾與老公到賀，她分享派對照片，除與舒淇及馮德倫合照外，還有老公與鍾鎮濤合唱。她與舒淇互稱「老公、老婆」，林熙蕾寫道：「親愛的老公的老公，謝謝你多年來對我老公的包容！因為你，她不再孤單，因為你，她脾氣變得更可愛！我們要一起永遠的幸福下去！LOVE YOU」舒淇回覆她：「謝謝老婆幫我喊話。」出席派對還有鍾鎮濤太太范姜，以及林心如、楊謹華等。鍾鎮濤上載合照恭喜，說他們結婚10周年，「祝舒淇、馮德倫漂亮的一對結婚10周年快樂，生活繼續充滿甜蜜歡笑」。未知是他寫錯，還是兩人真的結婚10年。

舒淇與馮德倫2016年9月3日宣布秘婚，當時他們發放多張在布拉格拍攝的婚照，在結婚啟事中，透露相識20年，相戀4年，結婚是即興決定，婚事簡單隨性，臨時街邊買禮服，馮德倫發表愛的宣言：「我毫無反顧的娶她了。」兩人決定「相互糾纏一輩子！」他們亦提到不會有任何婚宴跟派對。今次會否是趁結婚周年補辦婚宴？至於他們當日公布婚訊是9月3日，現在於4月舉行結婚周年派對，時間相差逾4個月，有網民估計他們可能是婚後數月才公布婚訊。