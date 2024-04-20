宇多田光首次亞洲巡唱 8月來港開騷

【明報專訊】日本樂壇天后宇多田光為慶祝出道25周年紀念，上周發行精選專輯《Science Fiction》之外，睽違6年再辦巡迴演唱會《Hikaru Utada Science Fiction Tour 2024》，更首次衝出日本，8月10及11日率先在台北小巨蛋開騷，主辦單位昨日公布抽籤結果，接近20萬人申請購票，中籤率約20分之一；至於香港站則在8月17及18日於亞洲國際博覽館Arena舉行，票價由680至1580港元不等，本月22至23日優先購票登記抽籤，25日公布抽籤結果，29日優先購票，並於5月8日早上10時起於快達票公開發售。

宇多田光1988年憑單曲《Automatic》出道，結果一炮而紅，翌年發行首張專輯《First Love》，日本勁賣767萬張，刷新當地史上最高銷量紀錄，至今無人能破。宇多田光出道25年，唱過無數經典如《Can You Keep A Secret?》、《Flavor Of Life》及《初戀》等，前年更憑Netflix日劇《First Love初戀》帶動金曲《First Love》再次爆紅，重登Oricon流行榜首，連她亦透過社交媒體表示驚訝，「沒想到我15歲時創作的歌曲，居然會在24年後重回排行榜」。