陳展鵬唔覺老婆發福 郭珮文不介意身材成焦點

【明報專訊】陳展鵬、邵初、郭珮文、黃婧靈與《中年好聲音》歌手等昨日於紅館錄影「第九屆全港運動會開幕禮」。陳展鵬與潘靜文合演音樂劇，推廣運動好處。身為前港隊乒乓球代表的陳展鵬稱女兒陳諾瑤（小豬比）年紀尚小，發育未完善，未知會否喜歡此運動，「發現女兒頗有運動細胞，不會刻意培訓，想她自由選擇興趣」。太太單文柔日前生日，在社交網貼跟他慶生照「放閃」，陳展鵬稱每年太太生日必炮製驚喜，感謝身邊朋友幫手。單文柔早前被指發福孕味濃，他否認：「佢好慘，暫時沒有懷孕，太太喜歡笑才錯覺面形較圓，在我眼中一點也不肥，最緊要她健康，身形不必太瘦。我們努力中（造人），順其自然，有好消息會在適當時候公布。」

邵初練舞 雙腳瘀傷

郭珮文與邵初化身啦啦隊表演，邵初自嘲手腳不協調，跳舞常出錯，落力練習弄至雙腳多處瘀傷。郭珮文客串無綫處境劇《愛•回家之開心速遞》，自評演技尚有很多改進空間，「我鍾意拍劇，好恨入劇組，做主持就一定搞唔掂，相信《福祿壽訓練學院》3名導師，下次應該不會再找我做主持」。她的身材和天然呆成外界討論焦點，郭珮文認為沒所謂，只是最怕大家看得報道太多，嫌煩和生厭。

黃婧靈苦練拉丁舞

黃婧靈穿火紅色性感舞衣跳拉丁舞，表示首次跳拉丁舞，事前苦練幾日，雖然和男拍檔有貼身動作，但大家專注演出沒有分心，即使接觸到身體部位也沒有尷尬。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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