【娛樂場】《香港婚後事》論盡愛情婚姻 「女神收割機」羅天宇遭拍檔逼供

陳自瑤（左）和賴慰玲（右）見到玻璃房，表現好奇又興奮。

【明報專訊】無綫劇集《婚後事》早前播出掀起熱話，不少網民對劇中探討婚姻、愛情、家庭、不忠及出軌等問題產生共鳴，主角陳自瑤、羅子溢、賴慰玲、黎諾懿、王敏奕與羅天宇演技備受讚賞，人氣急升，被看好在頒獎典禮獲獎。

有見《婚後事》帶出熱度和討論點，無綫隨即開拍全新綜藝節目《香港婚後事》，由劇中4主角陳自瑤、賴慰玲、黎諾懿及羅天宇任主持。為增加新鮮感，一班主持相約Glamping，以半talk show半真人騷形式帶出不同的愛情及婚姻議題，小至婚前戀事、婚後夫妻意見不合、冷戰，大至精神及肉體出軌、離婚等，全面真情討論。

陳自瑤露營初體驗

節目邀得性格、年齡層及身分各有不同的嘉賓參與討論，包括羅子溢、連詩雅、張振朗、朱敏瀚、單立文、胡蓓蔚、吳若希、龔慈恩、姚子羚和李丞責等，擴大每個議題討論時的角度和多元性。

陳自瑤和羅天宇一嘗「露營初體驗」，二人甫抵達拍攝現場表現雀躍，四出探視不同型號的Glamping房，陳自瑤童心大發，瞓身玩滾牀。賴慰玲見到全玻璃打造的房間時，即擔心私隱問題，遭陳自瑤一句「有窗簾㗎嘛」KO。賴慰玲看到玻璃屋中的浴缸時，第一時間想起黎諾懿，大家笑作一團。

羅天宇淪「人肉箭靶」

4主持拍劇期間變熟稔，無論閒談或訪談均百無禁忌、一針見血。其中羅天宇慘淪「人肉箭靶」，無論主持或嘉賓均忍不住「啄」住他。黎諾懿提到羅天宇有「女神收割機」封號，隨即連串逼供，追問戲假情真次數，以及與另一半Glamping會否分牀瞓等？羅天宇每次均害羞至面紅兼口吃，還出現「尷尬呆」，被指是節目的「喜感擔當」。

黎諾懿互窒無避忌

黎諾懿被問為何對羅天宇如此殘忍？他笑言：「都係熟先至問得咁到肉，學羅子溢話齋，我哋平時拍劇都係咁樣窒嚟窒去，笑吓大家啲新聞，無論真定假都好，我哋都會攞嚟玩，大家都不會介意。」對於成為「眾人玩具」，羅天宇自言玩吓無所謂，「反而最在意是大家會不會因為咁樣，覺得我冇努力工作。」他已入行15年，節目中承諾之後會繼續努力做好每個角色，「希望可以透過我的努力，令大家記得多些我的工作」。

《香港婚後事》翡翠台播映

4月25日起逢周四、五晚10時30分