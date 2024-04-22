維多利亞50歲生日派對 湯告魯斯到賀 辣妹「重組」 碧咸凌晨孭盡興老婆回家

【明報專訊】「碧咸嫂」維多利亞（Victoria Beckham）本月17日入「五」，其「萬人迷」丈夫碧咸（David Beckham）連日為她舉行慶祝活動，但以上周六（20日）在倫敦私人會所Oswald舉辦的派對最星光熠熠，除了3子1女列席外，正在英國拍攝新片《職業特工隊: 死亡清算下集》的湯告魯斯（Tom Cruise）驚喜現身；維多利亞的4名辣妹（Spice Girls）拍檔全部到場，並跟她一起跳唱，全程由碧咸拍下來；周日凌晨兩點半才盡興歸家，碧咸更孭着早前受傷了的老婆步出會所，展現廿四孝老公本色。

「碧咸嫂」維多利亞本月17日50歲生日，碧咸特別安排私人飛機與太太及子女飛到法國南部，到La Colombe d'Or慶祝，據悉兩人是該餐廳熟客，一頓晚飯每人至少花費200英鎊（約1930港元）。據英國傳媒引述維多利亞友好表示，她十分重視入「五」這重大日子，所以好幾個星期前已十分期待。碧咸特別選址位於倫敦Mayfair的Oswald私人會所舉行派對，招待約100名嘉賓。報道指單是酒水就花費不菲，除了500英鎊（約4800港元）一瓶的香檳之外，又以一瓶售價3000英鎊（約2.9萬港元）的法國佳釀Chateau Mouton Rothschild款客，估計這場壽宴斥資25萬英鎊（約240萬港元）。

維多利亞生日，碧咸偕同25歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham） 、21歲二仔羅密歐（Romeo Beckham）、19歲三仔告魯斯（Cruz Beckham），以及12歲么女哈七（Harper Seven）盛裝打扮，出發前在家中拍攝了全家福上傳到社交平台Instagram。據英媒報道，布魯克林太太兼《變形金剛：殲滅世紀》女星妮歌拉佩斯（Nicola Peltz），由於祖母病重因而缺席。

好友空群而出

碧咸夫婦的好友幾乎空群而出，除了維多利亞昔日在辣妹的隊友Geri、Mel B、Mel C和Emma及閨密兼《靚太唔易做》女星伊娃朗歌妮亞（Eva Longoria）外，碧咸在曼聯的舊隊友加利尼維利（Gary Neville）、「地獄廚神」拉姆齊夫婦（Gordon Ramsay）、《瘋狂紳士幫》導演佳烈治（Guy Ritchie）、男歌手Marc Anthony、《換命快遞》積遜史達咸（Jason Statham）與未婚妻露絲韋莉（Rosie Huntington-Whiteley）、英國版《Vogue》雜誌前總編輯Edward Enninful；《中坑同學會》女星莎瑪希恩（Salma Hayek）亦跟丈夫兼意大利奢侈品牌Gucci法國母企開雲集團（Kering）老闆皮諾（Francois-Henri Pinault）拍拖到場。不過最驚喜是正在英國拍攝新片《職業特工隊: 死亡清算下集》的湯告魯斯，穿著黑色禮服現身，傳媒見他甫下車即湧上前，其中一名攝影記者不慎跌倒，湯告魯斯上前扶起他。有傳媒指出，他唯一親生女兒素莉（Suri Cruise）跟隨母親、湯告魯斯第三任前妻姬蒂荷瑪絲（Katie Holmes）在紐約生活，素莉的生日只比維多利亞遲一天，上周四剛滿18歲，卻未見他陪伴左右。

另一方面，維多利亞早前腳部受傷，至今仍要撐拐杖出入，前晚在派對卻相當盡興，雖然一再婉拒跟辣妹重組，場內卻與昔日隊友跳唱辣妹的《Stop》，而且5人排位更跟足昔日的MV。到凌晨時分，衆人盡興離開，碧咸脫下西裝外套披在維多利亞肩上，後者則戴上墨鏡，由碧咸孭着離開。