【開箱】張藝謀內地版毒舌大狀 說好中國刑法故事

【明報專訊】有立法會議員批評電影發展基金資助項目涉嫌「軟對抗」、有負能量情節，缺少「說好香港故事」、「說好中國故事」元素；不知道尊貴議員所指可包括上周剛拿下香港電影金像獎最佳電影的《毒舌大狀》，據報後者也是電影發展基金轄下「電影製作融資計劃」的一部分，卻叫好叫座。上周四在港上映的內地片《第二十條》，由享譽國際的張藝謀執導，片中指出「正當防衛」的司法缺失，幾乎所有義行角色都連番吃苦，甚或不得好死，張藝謀有「說好中國故事」嗎？抑或票房多寡能反映民心所向，《第》片在大陸賀歲檔開畫，就累收逾24億人民幣。

最高人民檢察院影視中心製作

片名取材自《中華人民共和國刑法》第二十條「正當防衛」條款；片中以到市檢察院「掛職」（培養鍛煉公務員所需，指派到特定機關）的韓明（雷佳音飾）為主軸，講述其子雨辰（劉耀文飾）在學校為保護受欺凌的同學，打傷了施暴者張科，後者父親剛巧是學校的教導主任，稱除非雨辰道歉，否則提告，雨辰卻堅持自己沒錯。韓明心煩兒子可能被捕影響前途，也受到妻子李茂娟（馬麗飾）的壓力；工作方面，公車司機張貴生繼續上訪，韓明極力勸阻；檢察院同事呂玲玲（高葉飾）主張王永強殺人案該以「正當防衛」撤控，但死者家人抗議，檢察院受壓，呂玲玲撤職，韓明頂上，王永強（潘斌龍飾）會否無罪釋放，正是此片的高潮所在。

張藝謀並非初次拍律政題材，早年名作《秋菊打官司》便是一例，贏得威尼斯影展最高榮譽金獅獎，扮演秋菊的鞏俐更封后。只是《秋》片提及的法理情，歷經數十年，來到《第二十條》，農村換城市，好像沒有兩樣，而且教育電視般的宣傳味道更濃。根據資料，最高人民檢察院影視中心參與《第》片製作；監製張婷婷表示，創作之初就是想弘揚「法不能向不法讓步」的理念，稱要激活沉睡法條，弘揚正義和見義勇為的精神，還指2018年昆山反殺案等事件啓發了她思考：老百姓是否還在疑惑被打了能不能還手，法律如何評價反擊這事。

片中幾個「見義勇為」角色，要不吃盡苦頭，不然就不得好死；韓雨辰好心幫受欺凌的同學才出手，結果把施暴者張科打到鼻骨裂，雨辰堅拒道歉，直到母親李茂娟「講數」時擊中張科的單親爸爸痛處，一場扭打，後者受傷，結果茂娟遭行政拘留，雨辰也軟弱下來，反問父親他是否該一早道歉？公車司機張貴生最可悲，女乘客被流氓欺負，他路見不平出手，流氓傷得比他重，張貴生反成被告，上訪多次不得要領，還車禍身亡，剩下孤女。

「公義一樣坐咗喺度」

韓明看似怕老婆、和稀泥，到呂玲玲被撤職後，才揭開為什麽韓明跟她是同學，在市檢察院卻是掛職。兩人大學時曾拍拖，呂玲玲遭另一學長非禮，韓明打了對方，寧受處分，被分派到縣檢察院，也堅拒道歉；呂玲玲說最初以為韓明愛她才如此，後來明白他本就擇善固執，認為對的事，不管後果，他都承擔。這番話也激發了韓明熱血重燃，堅決要以「正當防衛」讓王永強脫罪。然而這一部分設計得釜鑿痕處處，過分煽情。王永強的妻女俱為聾啞，得知女兒有機會治癒，於是向村裏的劉文經借高利貸，結果是噩夢開始，劉性侵王妻郝秀萍（趙麗穎飾），並百般凌辱王永強。片中交代兇案發生當天，劉把王像狗一樣鎖在門外，然後強姦郝秀萍，還說以後每跟她上牀一次就抵債若干。他離開後，郝秀萍向丈夫哭訴生不如死，王於是反擊劉文經。

《第二十條》的高潮戲是王永強案開審，韓明兒子雨辰透過手機看法庭網上直播，跟《毒舌大狀》最後法庭戲一個傳媒也不在場剛好相反。韓明慷慨陳辭，連張貴生的經歷也成為內容一部分，最後說服了所有人，衆人感動得起立鼓掌，跟郝秀萍跳樓生還同樣誇張？《毒》片的林涼水大律師庭上爆粗，「對唔住喎，公義一樣坐咗喺度」，金句先行的申冤爽片，兩片誰是五十步誰是百步？《第》片無疑是充滿地方特色的法庭片。至於張藝謀有否說好中國的刑法故事，超過24億人民幣的票房，不是已經說明了嗎？

上映日期：4月18日