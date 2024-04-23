伙冼靖峰合唱亮相無綫 遭網民圍剿 方皓玟不覺有問題無懼粉絲unfollow

【明報專訊】方皓玟（小明）過往曾跟不同歌手合作，早前公布跟ERROR成員吳保錡合唱，她說：「相信大家對今次我和保錡的合作總有一點好奇，究竟是什麼事把我們拉在一起。近年我很喜歡跟不同單位crossover，只要是我欣賞的對象，便會毫無疑問去make it happen。」網民支持表示期待。日前她又在社交平台宣傳周日（28日）亮相無綫（TVB）音樂節目《J Music》，預告片見她跟LOONG 9成員冼靖峰合唱《分手總約在雨天》，不少網民留言問她為何上TVB，有人稱要unfollow她；昨日方皓玟開live回應：「我唔覺有咩問題。」

娛樂組

方皓玟日前在社交網分享《J Music》宣傳片，網民連日議論紛紛問點解，有人留言：「不了！」亦有質疑方皓玟的音樂理念，對她極度失望，留言：「你夠膽在TVB唱《人話》？」等。不過仍有不少粉絲留言撐偶像「欣賞音樂不用立場」；亦有指方皓玟已很久沒亮相ViuTV，更沒有歌上榜。

宣傳新歌似有弦外之音

方皓玟連日宣傳新歌《人間垃圾》，並解釋歌曲理念，似有弦外之音，「《人間垃圾》這首歌，表達的意思是當你看別人不順眼的時候，反映自己其實亦都有很多既存嘅問題。自己的腦和身體內如何運用這股對抗力，且能反思反觀的力量，驅使自己成為一個更好的人」。發文未能平息兩派粉絲對罵，她前日再分享「RELAX」等英文字句。

歡迎任何平台邀請推廣作品

昨午方皓玟在社交平台開live，起初跟粉絲閒聊，回顧昔日工作，提及曾跟陳蕾在亞視合作拍劇等。其間有網民不斷留言問：「為何上TVB？」方皓玟沒有迴避，大方回應：「我唔覺有咩問題，歌手都想多啲機會去推廣自己嘅作品，任何平台都歡迎，自己係好隨意，覺得冇所謂。」她表示有看網民留言，會在對方的立場去看，自己亦會反思，如果覺得沒有做錯，問心無愧會繼續去做。

嘆大眾常未審先判

對於有網民反對她亮相TVB，方皓玟說：「我知好多人唔睇TVB，但可以去睇吓，啱咪睇，唔啱咪唔睇，何必諗到咁複雜？」她慨嘆很多人都是未審先判，無論對人或對事，「有冇真係去了解呢個人嘅背景，佢背後發生咗咩、有咩苦衷，又或者佢以前做過咩呢？唔好就咁判斷人哋」。

方皓玟跟網民理性討論，但仍有不少人不接受，表示要unfollow她表達失望。她說：「當然你可以unfollow我，因為呢個係你自由，你鍾意我就會繼續鍾意，follow過我之後unfollow都係緣分，多謝你哋曾經follow過我。」之後提到自己很久沒亮相ViuTV，歡迎任何平台邀請，宣傳她的音樂便可。