《美帝崩裂》險勝《血滴姬》 蟬聯美票房榜首

上周美國有3部新片開畫，雖以《血滴姬》成績較好，但仍不及蟬聯周末票房冠軍的《美帝崩裂》（圖）。

【明報專訊】《智能叛侶》雅歷士加蘭（Alex Garland）自編自導、《Priscilla》威尼斯影后佳莉施班尼（Cailee Spaeny）與《世紀末婚禮》姬絲汀登絲（Kirsten Dunst）合演《美帝崩裂》票房繼續報捷，美國上周末3日收1110萬美元（約8658萬港元）蟬聯票房冠軍，僅以不足100萬美元之差險勝新上映的驚慄片《血滴姬》（Abigail），開畫超過3星期的《哥斯拉×金剛：新帝國》以945萬美元（約7371萬港元）排第三名。

美國上周五共有3部新片推出，除了《血滴姬》外，《神探福爾摩斯》佳烈治（Guy Ritchie）自編自導動作片《無限制軍團》（The Ministry of Ungentlemanly Warfare）與日本動畫《劇場版Spy×Family CODE: WHITE》分別收900萬及487萬美元（約7020萬及3798萬港元）排第4和5位。

內地票房方面，《哥斯拉×金剛：新帝國》上周末以5150萬人民幣稱冠，反勝日本動畫大師宮崎駿的《蒼鷺與少年》（4460萬人民幣），累計票房亦以《哥》片佔優，上映25日共收8.64億人民幣，《蒼》片暫以7.37億人民幣緊隨其後。