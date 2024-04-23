【開箱】《無限制軍團》改編真人真事 《3體》女星比「超人」更搶鏡

多得《3體》帶挈，伊莎岡莎莉絲人氣急升，《無限制軍團》緊接開畫，令她上位在望。

【明報專訊】《神探福爾摩斯》導演佳烈治（Guy Ritchie）自編自導，「超人」亨利卡維（Henry Cavill）、《我的超豪男友》亨利高定（Henry Golding）與《3體》伊莎岡莎莉絲（Eiza Gonzalez）合演動作片《無限制軍團》（The Ministry of Ungentlemanly Warfare），上周五在美國開畫未如理想，首周末票房不敵《美帝崩裂》、《血滴姬》及《哥斯拉×金剛：新帝國》，最終三甲不入。雖不叫座但算叫好，「爛番茄」網站綜合106篇影評文章，此片得分73%及格有餘，觀眾好感度更達94%高水平，且看在口碑帶動下，票房能否逆轉勝。

重現「郵局長行動」

《無限制軍團》作為一齣荷李活動作喜劇，台前幕後陣容鼎盛，謝利畢咸瑪（Jerry Bruckheimer）曾經監製《魔盜王》、《壯志凌雲》及《職業特工隊》等賣座系列；導演佳烈治繼《特務型戰》及《瘋狂紳士幫》後，再跟亨利卡維和亨利高定合作，自然默契十足。加上最近憑Netflix劇集《3體》人氣急升的伊莎岡莎莉絲、《神隱任務》艾倫里治遜（Alan Ritchson）、《光豬舞壯士》艾歷斯彼迪化（Alex Pettyfer）及《禁忌世代：衝撞》希路費恩斯提芬（Hero Fiennes Tiffin）等演出，型男索女雲集，正是打得又睇得。

新片改編自真人真事，講述二戰期間，納粹德軍勢如破竹，英國首相邱吉爾為了截斷敵軍的U型潛艇補給，直接指派一支秘密小隊執行非官方的「郵局長行動」，這班亡命之徒包括因違反上級命名而淪為階下囚的軍官吉斯馬治菲臘（亨利卡維飾），由他帶領機智過人的謝飛艾普亞（艾歷斯彼迪化飾）、擅長爆破的費迪巴茲（亨利高定飾）、戰鬥力超強的安達斯拿臣（艾倫里治遜飾），以及精於航海的亨利希斯（希路費恩斯提芬飾），誓要以寡敵眾，把敵人殺個片甲不留。

電影支線是英國特務瑪祖莉史釗活（伊莎岡莎莉絲飾）和理察希朗（巴布斯奧盧莫昆飾），以臥底身分潛入納粹德軍駐守的小島，一邊接近敵方高層蒐集情報，一邊協助吉斯等人擾敵兼掠奪補給品，最終裏應外合，完成歷史任務。

佳烈治執導《神探福爾摩斯》、《特務型戰》及《譯戰同盟》等電影，一向剛陽味十足，《無限制軍團》亦不例外，所有槍戰、爆破、搏擊等場面，幾乎全部由亨利卡維等男星負責，當中尤以艾倫里治遜最搶鏡，為了演好「箭神」角色，把原本已經健碩的身材，操練到恍如格鬥漫畫角色般誇張，就連「超人」亨利卡維亦甘拜下風。

打破「花瓶」宿命

早前有傳亨利卡維將會接替丹尼爾基克（Daniel Craig），成為下任「占士邦」的熱門人選，豈料中途殺出「快銀」艾朗莊遜（Aaron Taylor-Johnson）這個程咬金，行情頓時逆轉。亨利或許無緣扮演英國特務007，然而他在《無限制軍團》飾演吉斯馬治菲臘，據報正是《鐵金剛》小說主角的雛型，未知得悉此事後，能否令他釋懷？

過去在佳烈治作品中，女主角大都只是「花瓶」，新片卻出人意表，戲中飾演女特務的伊莎岡莎莉絲表現相當搶鏡，戲分不遜男角，文戲更具發揮，幾場愚弄納粹高官的調情戲，演來風騷不失智慧；生於墨西哥的她為了演好角色，開鏡前數月苦練英國口音，片尾更以德文高歌一曲娛賓，亦因此暴露特工身分，這場戲看似輕鬆，其實對壓軸大戰有重要影響，她演來駕輕就熟，除了本身亦是歌手外，性感造型與成熟演技亦成了最大助力。

上映日期：4月18日