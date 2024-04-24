林峯新片打得震撼 驚女兒睇到喊 吳卓羲菊梓喬同場零交流

【明報專訊】林峯、胡子彤及張文傑主演電影《九龍城寨之圍城》前晚舉行明星好友場，場面非常熱鬧，上周32歲生日的胡子彤收到驚喜，獲黃浩然、朱鑑然率領一眾藝人捧蛋糕到場慶生；林峯邀來好友吳卓羲、楊茜堯、堂妹林夏薇，以及苗僑偉與太太戚美珍捧場，吳卓羲扮林峯Chok樣，被後者封「吳Chok羲」，之後他們大派心心，林峯再取笑吳卓羲動作似牙痛，楊茜堯、林夏薇立即示範，最後吳卓羲與林峯合力派巨型心心，惹現場笑聲不斷。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

吳卓羲的緋聞女友菊梓喬前晚亦出席《九龍城寨之圍城》明星好友場，與細妹低調入場，沒現身傳媒區拍照；菊梓喬進場後密密吃爆谷，當發現傳媒時即雙手合十、面露微笑，她的座位跟吳卓羲相隔一行，兩人完全沒交流。吳卓羲則與林峯、楊茜堯糖黐豆排排坐睇戲，林峯更親手餵吳卓羲吃零食。

林：老闆叫做乜都肯

林峯、胡子彤與張文傑受訪時表示首次欣賞新作，林峯笑言不排除會興奮踢櫈，不過太太忙湊女，稍後會再安排入場支持，他說：「太太有問我呢套戲列2B級，讓女兒看會不會未適合？我都怕女兒見到我戲裏被人打，會喊起來，故決定等她長大才看，始終畫面比較震撼。」胡子彤稱同樣考慮到戲中有大量打鬥場面，拒帶4歲和8歲的侄仔侄女入場，「小朋友知道無得看，都有少少扭計」。張文傑稱家人全是成年人，毋須為睇戲級別苦惱。

問到若電影票房理想，會否派福利？林峯笑言不敢亂開承諾，要做個好員工，等老闆話事，「老闆叫做乜都肯」。他稱為了吸引更多觀眾入場，稍後會跑內地5個城市路演谷宣傳，「不少內地朋友看完預告片都大感興趣，九龍城寨對香港很有代表性，電影拍得很細緻」。胡子彤表示首次到內地跑路演，已練定普通話跟內地觀眾溝通，林峯笑說：「聽得懂廣東話都會聽得明子彤的普通話。」胡子彤希望跟林峯品嘗內地美食，但林峯擔心時間緊迫，未必滿足到對方的胃口。

吳卓羲與楊茜堯稱專程來支持林峯和香港電影，睇預告片見林峯打鬥連場，想像到其拍攝有多辛苦。

楊茜堯：合作睇緣分

提到三人曾於21年前合作劇集《大唐雙龍傳》，楊茜堯說：「我跟吳卓羲很久沒合作，三人合作更加少機會。（何時再合作？）睇緣分，他們很忙，我較得閒，若能再合作，可找家人幫手湊小孩。」吳卓羲笑指三人中最難請林峯，「你肯我肯，只是林峯不肯，我提出跟他合作《大唐雙龍傳》電影版或電視劇續集，但他說不要搞，年紀大，不可以再露。不過我和阿峯有機會合作，最快年尾成事。」楊茜堯指今次老友聚會實屬難得，她當媽媽後已很少入戲院，「我只見過阿峯女兒的相片，未見過真人，好期待他的女兒跟我的子女見面」。

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