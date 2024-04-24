6月來港開個唱 婁峻碩努力操肌苦練廣東歌

【明報專訊】台灣組合五堅情成員婁峻碩（SHOU）將於6月22日在港舉行個人演唱會，他接受訪問為個唱造勢，「去年在台北舉行我第一次較大型的演唱會，今次來港開騷，希望盡量延續台北演唱會的元素，亦會有些台北沒有的驚喜帶給大家，至於是什麼，現在不方會講，到時大家來看吧！ 」

家人來港捧場

問到會否除衫騷肌？他笑說：「我會努力。（仍未滿意身形？）很多不滿意，最不滿意是香港有Tyson Yoshi，他太壯了，站在他身旁我不敢脫。（邀請他做嘉賓？）去年來港開騷已邀請他任嘉賓，再邀請怕他會覺得無聊。」他笑言五堅情隊友也看厭他的演唱會了，「我們剛開始各自開演唱會時，會互相捧場，現在隨便吧，送花籃已很不錯，家人則會來港捧場 」。

小時候愛看港產片

SHOU表示廣東歌很難唱，但會努力，「我到現在仍不敢唱廣東歌，因之前五堅情在澳門開騷唱《海闊天空》，我唱得很難聽，大家都笑我」。他稱很想學廣東話，因小時候喜歡看港產片，最愛看《古惑仔》系列、警匪片，以及星爺（周星馳）的喜劇，所以每次來港都很感動。他稱父母當年不讓他看港產片，怕會學壞，因當時他才讀幼稚園，最後悔是當年看港產片沒看粵語版。

除了唱歌，SHOU早前還嘗試拍電影，有機會也想來港拍戲，「如果能夠來港拍港產片，對我來講是夢想成真。（星爺將開拍新片《女足》，會否自薦？）若星爺給我機會，我會嘗試和努力，不敢講自己不錯，因參演的電影未上映，我還未看過」。

記者：柯美

場地：Little Sparrow