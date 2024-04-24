【娛樂場】《十八區傳耆》廣播劇 監製：讓長者回顧歲月情懷

【明報專訊】香港電台第五台長壽節目《香江暖流》與中英劇團合作，將刻劃香港銀髮族真實經歷的舞台劇改編成廣播劇《十八區傳耆》，並請來程可為、倪秉郎、威利及胡美儀等藝人，跟電台主持、大學生、銀髮一族共同演出，推動跨代共融。其中一名《香江暖流》主持，是去年在節目跟林婆婆玩「極速15秒」問答遊戲時，他說：「唔係菜呀！」成網上爆笑金句的鄧添樂，未知在廣播劇中會否再說金句。

是次港台與中英劇團的跨界合作，源於港台第五台《香江暖流》節目監製袁梓珮偶然認識到劇團的「獅子山傳耆」口述歷史戲劇計劃，深被演出與劇本打動，而努力撮成合作，「港台第五台每天都有很多銀髮族收聽，將故事改編成他們喜愛的廣播劇形式，可以讓長者回顧歲月情懷之餘，亦提供多一種口述歷史的載體」。

《十八區傳耆》共18集，分別以香港18區的歷史為背景，每集單元劇均改編自該區街坊長者的真人真事，並突顯區內的獨有特色，例如屯門區一集講述屯門公路開發的故事，葵青區則是昔日漁民故事的反照等。

72歲程可為：有趣體驗

參與藝人包括人稱「程大姑」的72歲老戲骨程可為，入行半世紀，演過大大小小的角色，形象更深入民心，但講到全靠聲音演繹的廣播劇，原來是她的處女作，「相信觀眾對我的幕前演出都不陌生，但今次我首次參與廣播劇，還難得跟劇帝阿郎（倪秉郎）合作。節目組很有心，請來不少哥哥姐姐，加上後生仔一齊演出，對我而言是個非常有趣的體驗！（有否過足戲癮？）如果將來還有機會，一定再玩！」程可為在元朗區一集聲演由上海嫁來港的千金小姐，甘願與窮小子丈夫（倪秉郎飾）勤奮工作掙錢，到退休弄孫為樂，安享晚年。

倪秉郎：被老香港故事打動

資深廣播人倪秉郎聲而優則演，1970至90年代主持著名電台節目《中文歌集》、《阿郎戀曲》等，亦出演多齣廣播劇，深受歡迎。他一直對戲劇情有獨鍾，在1990年遠赴美國修讀戲劇，回港後積極參與舞台劇演出，更兩奪舞台劇獎最佳男主角，再次參演廣播劇當然難不到他。倪秉郎表示看劇本時已被這些老香港故事打動，「雖然大部分故事沒有像電視劇、電影般戲劇化，但這些從生活日常的平凡中找到的特別故事，往往才是最令人動容的情節。所謂戲劇人生，正是每日你和我都在經歷的」。

胡美儀讚素人演員專業有活力

胡美儀在大埔區一集聲演自幼被寵成掌上明珠的少女，故事講述她不懂世故，由墜落到痛改前非的經歷。胡美儀亦大讚參演的銀齡素人演員，指他們的專業程度不下於各藝人，NG的次數甚至還比專業演員少，相當有活力。至於威利則分別演出關於屯門區及沙田兩集的主角，細訴兩區的歲月留聲。

《十八區傳耆》廣播劇

香港電台第五台

逢周一中午12時播放