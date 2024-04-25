周殷廷唱而優則導拍「雨夜屠夫」案 佘詩曼公開讚劇本正

【明報專訊】1980年代轟動一時的「雨夜屠夫」林過雲殺人案件，曾多次被拍成電影和電視劇，包括由任達華主演的《羔羊醫生》及影射林過雲的《命案》等。「雨夜屠夫」案將再搬上大銀幕，入行9年、大學時修讀電影的歌手周殷廷（Yan Ting）首次執導《雨夜之徒》。周殷廷為專注導演工作，不會參演，透露邀資深大卡士演員演出，暫時未能透露。三料影后「Man姐」佘詩曼（阿佘）勁讚《雨夜之徒》，留言：「好耐未睇過咁正的劇本。」

娛樂組

周殷廷將於5月中在九展舉行首個個人演唱會，除唱歌外，他唱而優則導，大學時讀電影，多年來兼任幕後製作，執導過不少MV，包括自己的《三生有幸》、《Want》、《意外現場》及《自我催眠》等，還為吳雨霏《今夜星光燦爛》、AGA《3AM》和《Superman》、Gin Lee《幸福門》和《日出時讓街燈安睡》、MIRROR《ASAP》MV執導。

喜獲監製主動邀合作

周殷廷昨日公布籌備多年，首次執導的電影即將開拍，以香港奇案「雨夜屠夫」林過雲為主題，開創全新故事《雨夜之徒》。他說：「這部電影籌備多年，2018年及2019年我無得唱歌，遇上監製陳穎倫，佢話有睇晒我的作品，問我係咪想拍戲，話如果想就一齊去做呢件事。我們花了很多年，不知多少晚通宵，寫了《雨夜之徒》的劇本。」他很開心陳穎倫任《雨夜之徒》監製，對方很資深，監製過的電影包括《十月初五的月光》、《棟篤特工》及《暗殺風暴》等。

從小到大愛看犯罪懸疑片

周殷廷稱香港市民都知道「雨夜屠夫」案，當年轟動一時，「《雨夜之徒》不是翻拍以前的案件，是全新開創的故事，講的是如果此案發生在今天又會點呢？暫時不能透露太多，但肯定會帶給大家好大衝擊」。過往有不少導演拍奇案電影，有些更有好票房及口碑，包括《毒舌大狀》、《正義迴廊》和《踏血尋梅》等，他表示從小到大對心理學、犯罪片及懸疑片有很大興趣，亦一直很想拍香港劇情片，很開心達成這件事。

周殷廷直認特別喜歡奇案電影，一步步和大家探索究竟真相會是怎樣，喜歡的導演大衛芬查（David Fincher）和奉俊昊都拍過奇案片，韓國有很多犯罪電影，他都很喜歡，「以案件為藍本好處是有真實個案，奇案的關鍵位在於真相究竟是什麼，點去表達背後的真正故事及真相，不好之處會局限創作」。

拒訪林過雲 怕創作受局限

首次執導長片的周殷廷表示跟之前拍廣告、MV和微電影最大分別，是電影要拍得更仔細一點，節奏拿揑完全不同，一部戲個多兩小時，好講起承轉合，當中有不同的支線，最後如何湊合成一起； 製作費亦較大，起用的演員比較多。為了拍《雨夜之徒》，他做了很多資料蒐集，包括處理林過雲案件的人，但沒有訪問當事人林過雲，「怕見了會局限創作空間」。

至於演員方面，周殷廷為專心當導演，不會參演，演員陣容暫時要賣關子，只可透露是很重分量的演員，他很期待。「Man姐」佘詩曼（阿佘）在監製陳穎倫的社交平台留言大讚《雨夜之徒》，「好耐未睇過咁正的劇本！」阿佘多次參演陳穎倫監製的電影，包括《十月初五的月光》、《棟篤特工》和《暗殺風暴》。阿佘看過又大讚《雨夜之徒》劇本正，她可能就是那個重分量演員，她接受傳媒訪問時，表示跟監製相熟，每次見面都聽對方提及此戲，知道劇本真的很好，不過她沒有參與選角。