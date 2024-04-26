MIRROR飛新加坡開騷 免衝突機場不設粉絲等候區

姜濤（左）和盧瀚霆（右）因粉絲「姜糖」及「神徒」在機場爭位先口角繼而有肢體碰撞，心痛又自責。（網上圖片）

【明報專訊】人氣男團MIRROR出埠或回港，皆吸引大批「鏡粉」（粉絲暱稱）到機場守候，過往有劃分專區讓鏡粉在安全區域送機或接機。MIRROR早前完成美加巡迴演唱會回港，姜濤和盧瀚霆的粉絲「姜糖」及「神徒」爭位先口角繼而有肢體碰撞，雙方各執一詞，最後警員和機場保安介入，將兩批粉絲分隔在VIP通道出口的左右兩邊位置。盧瀚霆與姜濤先後就事件表示心痛又自責，希望跟粉絲見面是愉快、平安。

MIRROR將於5月1日舉行新加坡巡迴演唱會，所屬公司MakerVille前晚通知12子後援會，稱與機管局商量後，為免事件重演，決定MIRROR在香港機場往返新加坡時，將不設粉絲送機及接機等候區，只設傳媒訪問區，感謝鏡粉體諒是次安排。

陳卓賢想寫信感謝粉絲支持

此外，陳卓賢（Ian）趁在英國巡唱時，爭取時間在倫敦為新歌《Thank You Postman》拍MV，講述一對情侶各自追夢而分隔兩地，以寫信聯繫感情；扮演女友的許恩怡在香港拍攝。

Ian表示現今資訊科技發達，不會寫信，以前寫信多數親手給對方，他不擅長以言語表達，故選擇寫信，並稱若要在英國寄一封信，會寄給Hellosss（粉絲暱稱），「希望你哋都接收到呢封信，雖然我𠵱家唔喺香港，但都收到你哋對我嘅支持，呢封信係回饋番呢份愛畀你哋」。

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