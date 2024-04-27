自嘲「失蹤人口」 回港宣傳新書 林穎嫺：從沒講過退出幕前

【明報專訊】1987年香港小姐季軍兼最上鏡小姐林穎嫺，移居美國洛杉磯生活，與外籍丈夫育有3名子女，多年來專心相夫教子，間中回來探望家人朋友。最近她返港宣傳新著作《如何活出燦爛人生》，昨日舉行簽名會，獲賈思樂、邵珮詩、何國鉦等一班好友及多年忠粉到場支持。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

55歲林穎嫺表示新著作籌備了30年，內容關於她的成長經歷，真正動筆只用了兩個月時間。她回望過去，覺得無悔無憾，擁有家庭和事業，子女鼓勵做喜歡的事。她澄清從沒講過退出幕前，多年來有不少人邀請出山拍戲，要視乎時間及緣分，目前先做好喜歡的寫作。她承認當年選美是人生的轉捩點，贏得獎項、友誼及粉絲愛戴。書中分享過去30多年的人生經歷，包括在當年演藝成績不錯時毅然離港赴美讀書的原因，又講述在彼邦生活的苦與樂，攻讀會計的她亦分享理財心得和慳稅妙法，內容豐富。

回望過去無悔無憾

林穎嫺自嘲「失蹤人口」，指新書有爆料，「因為好多人好奇當年我點解要出走，回望過去，覺得自己心境平靜，無悔無憾！因擁有家庭和事業，加上一子兩女都已經讀大學，有他們精彩生活，是他們叫我get alive，所以現在除了工作，就是盡力參與慈善回饋社會」。她自覺人生尚未算完美滿分，仍有好多事情想做，例如分享健康養生和美容秘訣。

否認為復出鋪路

林穎嫺亦有在網上頻道主持節目，想將香港和美國之間距離拉近。變得活躍，是否為復出幕前鋪路？她澄清從來沒有說過退出幕前，一向是家庭排第一，之前子女年紀尚小，要在身邊照顧，現在子女長大，她可以做自己想做的事。她透露多年來有不少人邀請出山拍戲，但要視乎時間、機會及緣分安排。

7月再回港出席書展

問到無綫有否邀請回巢拍劇？林穎嫺指幕前演出的事慢慢再安排，暫時做好想做的事，就是寫作，因本身好鍾意寫作，之前寫有關育兒，今次是關於自己，覺得內容好有養分，視為一本天書，想將這本書留給子女、朋友及網民。她透露7月再回港出席書展，老公及子女都會趁暑假陪她來港給予支持。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com