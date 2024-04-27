木村拓哉新劇首播收視今季最高 三重縣封橋3日拍倒塌場面網民讚逼真

【明報專訊】日本「萬人迷」木村拓哉主演朝日電視台65周年台慶劇《Believe-為你架起的橋樑-》前晚首播，收視錄得11.7%，雖然略遜於他在去年演出《風間公親-教場0-》首集12.1%成績，但已是今季日劇最佳開播數字，險勝《麒麟來了》長谷川博己主演TBS電視台重頭劇《Anti Hero》的11.5%。木村劇中飾演建築公司高層，首集出現大橋倒塌意外場面，網民大讚畫面逼真又震撼。

文：蘇珮欣

木村拓哉新劇《Believe-為你架起的橋樑-》前晚首播收視報捷，超越長谷川博己主演《Anti Hero》（11.5%）和山下智久的《Blue Moment》（8.6%），成為春季日劇開播冠軍。事實上，今季只有《Believe》和《Anti Hero》開播收視達雙位數，其餘大多徘徊在5%至7%之間，間宮祥太朗主演《ACMA：GAME》只有5.7%包尾。香港觀眾可以透過煲劇平台「黃Viu」收看《Believe》。至於跟此劇同晚播出、赤楚衛二主演富士電視劇《Re:Revange》第3集，收視下跌0.4個百分點至4.4%，暫時成為開播以來最差成績。

為患癌妻決心逃獄

《Believe》台前幕後陣容鼎盛，除了《搏命保鑣》常廣丈太執導，井上由美子編劇外，更有「8星拱照」木村，包括《非常審查官》天海祐希飾演他的妻子，《天使心》上川隆也扮演監獄長官，《六本木Class》竹內涼真演出刑警角色，《晝顏》齋藤工則是木村的律師，其他演員包括小日向文世、一之瀨颯、山本舞香及北大路欣也。

首集講述日本建築公司龍頭「帝和建設」的土木設計部部長狩山陸（木村拓哉飾）對工作充滿熱情，幾年前開始籌備「龍神大橋」建設計劃，某日施工現場發生嚴重事故，導致多人傷亡。大橋倒塌後，木村認為設計無問題，歸咎於零件遭人掉包，但他仍需承擔責任，被判入獄一年半。其妻天海祐希探監，告知癌症消息，最多只剩一年壽命，木村聞訊密謀越獄。

劇集播出後，觀眾盛讚大橋倒塌場面震撼又逼真，另外竹內涼真一人分飾兩角，除了電視台較早公布的刑警角色，同時扮演大橋施工公司社長，並於意外中身亡。網民猜測兩個角色的姓氏雖然不同，但可能是雙胞胎，刑警為兄弟報仇。

尊尼舊將取代木村

「龍神大橋」倒塌場面在三重縣志摩大橋取景，上月20至22日封橋三天拍攝，聘用臨時演員多達150人。據悉當時天冷有雨，情况頗為惡劣，然而雨停之後，大橋上空出現彩虹，木村樂觀地說：「要是不下雨，就看不到彩虹。」即使因下雨而停工，木村也不會離開，一直陪伴工作人員，又被爆料指他喜歡光顧附近一間薄餅店。

提起木村，曾任日本某快餐連鎖店代言人，但因前尊尼事務所創辦人尊尼喜多川性侵醜聞而遭中止合約。日本雜誌《女性Seven》報道，該食店最近邀請一眾離開尊尼事務所的藝人取代木村，先有KAT-TUN前成員赤西仁，再有King & Prince前成員平野紫耀等轉投新公司後，另組男團Number_i，山下智久亦將成為下任代言人，據悉廣告已拍攝完成，將於短期內推出。