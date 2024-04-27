【開箱】《獵者之心》南非反貪腐片 動作比劇情更可觀

【明報專訊】影視串流平台Netflix製作的南非電影並不算多，兩年前《南非銀行圍堵事件》與3月29日上架《獵者之心》（Heart of the Hunter），同樣出自當地導演曼德拉杜貝（Mandla Dube）手筆，後者在「爛番茄」影評網站得分只有67%，成績不過不失，但觀眾反應熱烈，甫推出即登上英語電影收視榜兩周冠軍，其後才被紀錄片《雙面女弒親案》取代，反映這類政治驚慄片，仍有一定捧場客支持。

退役殺手單挑總統

《獵者之心》集合政治、懸疑和動作等不同元素，導演曼德拉杜貝曾經擔任荷李活片《天羅盜網》及《黑超特警組2》等攝影師，他把相關製作經驗帶返南非家鄉，結合反貪腐及種族隔離等政治議題，雖然劇本粗疏而且犯駁甚多，但動作場面仍值得一看。

故事由南非總統情報局局長小莫派遣特種部隊追捕前國際關係主任強尼（彼得畢拿飾）說起，最終行動損兵折將，還要殺錯良民，競逐連任的穆提瑪總統怒不可遏，擔心黑材料落入敵方手上，政途隨時玩完，於是向小莫施壓。自知命不久矣的強尼，把所有秘密交付退役殺手祖寇（邦高古薩飾），撕破醜陋政客假面具的重任，從此落在祖寇肩膀。

記者展示新聞力量

在總統和情報局長眼中，強尼與祖寇同屬反政府主義者，必須趕盡殺絕，事實卻是他倆隸屬秘密組織，宣稱保護人民，維持國家公義，彼此立場注定分歧，至於誰是正義誰是反派？則由觀眾自行判斷。祖寇為了照顧愛妻瑪莉和兒子帕卡，早已退下火線，但從未忘記昔日加入組織所立誓言，如今臨危受命，被迫拋妻棄子，一邊逃避情報局特工追捕，一邊跟從強尼指示，設法公開總統秘密，阻止對方連任。

正當祖寇冒死執行秘密任務之際，小莫已派員拘留瑪莉，迫她交代一切，但她並不知情，只擔心獨留家中兒子安危。幸好情報局人員伊曼亦屬強尼一伙，強行帶走瑪莉逃亡，遺憾的是過程中有人失足墮樓死亡，令到總統手上的血債再添一筆。電影另一支線是《開普哨兵報》資深記者麥克和新丁艾莉森如何發揮第四權力量，協助祖寇公開總統黑材料，電影結局在意料之內，總之大快人心。

部分角色似樣板戲

《獵者之心》打着反貪腐旗幟，導演刻意把南非總統描繪成十惡不赦之徒，由造型到對白都很「樣板戲」，觀眾難免嫌太膚淺；相比之下，屬於幫兇的情報局長小莫有過內心掙扎，雖然惡有惡報，至少角色較為立體。電影亦提及種族隔離政策對南非政治發展的影響，可惜流於表面，劇情輕輕帶過，效果恍如水過鴨背。

說到底《獵者之心》動作場面才是最大賣點，電影不乏飛車、爆破、技擊和槍戰等元素，曾經參演《女戰不敗》的南非演員邦高古薩（Bonko Khoza）幾乎包辦全片打鬥戲，貌似《雷神奇俠3：諸神黃昏》英國男星艾迪斯艾巴（Idris Elba）的他勝在身材高大，而且動作敏捷，扮演退役殺手祖寇相當有說服力。事實上，他的戲路相當廣闊，曾跟兩屆金像影后茱迪科士打（Jodie Foster）合演劇情片《誣罪審判》（The Mauritanian），又曾為迪士尼動畫《城市小英雄》配音，只是未能大紅大紫而已。